我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普現警訊、倫敦鋼琴家事件看華人民主素質

發現家中水管凍住？馬上做這件事

虛構過敏測試 結果全瞎編 加華男騙8萬多美國人590萬元

記者許君達／紐約即時報導
加拿大籍華男崔凱爾涉嫌編造虛假過敏測試詐騙590萬元，在紐約認罪。(路透)
加拿大籍華男崔凱爾涉嫌編造虛假過敏測試詐騙590萬元，在紐約認罪。(路透)

涉嫌以提供過敏測試為由詐騙590萬元的加拿大華裔嫌犯崔凱爾(Kyle Tsui, 音譯)日前在紐約南區聯邦法院認罪。若罪名成立，最高刑期可達20年，崔凱爾並被沒收違法所得超過416萬元。

現年41歲的崔凱爾是加拿大安大略省人，他被控在2018年9月至2019年4月間，在網路上宣稱有償提供食品和環境過敏及敏感性測試服務，共吸引了超過8萬8000名美國用戶上鉤，總計向其支付了約590萬元的服務費。但崔凱爾在收到錢後，完全未提供任何實驗或測試，而是直接向用戶編造結果。

根據起訴書，崔凱爾及其公司在網上大肆宣傳其測試服務「最暢銷、評價極高」，「只需少量頭髮樣本」即可「確定您的身體對800種不同食物和環境項目的反應」。然而，崔凱爾在收到用戶寄來的頭髮後，甚至根本沒有拿進實驗室，而是直接指示下屬將其丟棄在垃圾桶中。客戶隨後收到的「檢測」結果看似有模有樣，「告知」他們哪些食物是安全的、哪些食物或環境可能造成過敏，但事實上，所有結果都是崔凱爾及其團隊隨意編造的。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)指責崔凱爾的騙局「厚顏無恥」，會導致數以萬計的受害者因毫無依據的虛假結果而面臨健康風險。

崔凱爾2023年11月在西班牙被捕後，引渡至美國。他承認了一項電信欺詐罪(wire fraud)和一項郵件欺詐罪(mail fraud)，並被罰沒剩餘的詐騙所得共416萬5884.7元。兩項罪行的最高刑期都是20年，對崔凱爾的量刑判決計畫於今年5月30日進行。

紐約南區聯邦法院提示所有可能遭遇了崔凱爾騙局的消費者，可在法院數據庫https://reurl.cc/N4QkK6查看詳細案件信息、受害者權利條款以及受害者證人協調員的聯繫方式。

加拿大 檢測 華裔

上一則

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

延伸閱讀

慶祝美中建交45周年 曼哈頓多僑團春節聯歡

慶祝美中建交45周年 曼哈頓多僑團春節聯歡
槍殺誤入車道女 紐約屋主謀殺罪成立

槍殺誤入車道女 紐約屋主謀殺罪成立
紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金
參選紐約州眾議員 馬宏寶法拉盛籌款

參選紐約州眾議員 馬宏寶法拉盛籌款

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息
刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視