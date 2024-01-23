亞裔創辦特許學校 計畫擴至皇后區亞裔聚居地段

由亞裔創辦的特許學校Zeta，計畫擴至西皇后區。(皇后區第五社區委員會例會視頻截圖)

近一兩年，紐約市 部分特許學校由於優異的學術表現及良好的辦學能力而備受華人家長關注，一所由亞裔創辦的特許學校，也有意從曼哈頓及布朗士 再擴展至皇后區 ，並針對性教授英語非母語的移民學生。

Zeta特許學校(Zeta Charter School)的韓裔創始人金Emily日前在皇后區第五社區委員會例會上發言，表示希望將特許學校擴展至皇后區第24學區，該學區包含亞裔聚居的長島市、艾姆赫斯特(Elmhurst)、中村(Middle Village)、瑞吉屋(Ridgewood)、馬斯佩(Maspeth)、木邊(Woodside)、陽邊(Sunnyside)等，並希望在 2025年開設一棟全新的教學大樓，目前選址尚未確定。

金Emily介紹，這所特許學校在曼哈頓及布朗士的共擁有七所分校，目前共有2700名學前班至六年級的學生，同時也教授英語非母語的移民學生、特殊學生等。在皇后區的學校計畫在最初招收180名學生，即三個幼兒園及三個一年級班級各30名學生。教學模式則涉及嚴謹的學術、全人教育以及社交情緒學習，並提供小提琴、鋼琴、大提琴、跆拳道、藝術、舞蹈、足球、籃球等興趣課程。

據了解，這所特許學校學生的州考成績處於第94至95個百分點，意味超過94%以上考生分數。這也與紐約特許學校在2022至23學年的表現一致，州教育廳公布的州考成績統計數據顯示，特許學校在此期間取得了顯著成就，不僅數學成績提升了17%，閱讀成績也增加了4%，相比紐約市其他普通公校閱讀成績變化不大、且甚至有退步趨勢的情形下，特許學校「逆流而上」的態勢引起教育專家與華人家長的普遍關注。

根據紐約市特許學校中心統計(New York City Charter School Center)，紐約市目前共有274所特許，布碌崙(布魯克林)、布朗士、曼哈頓、皇后區、史泰登島的特許學校數量分別為90、94、55、27及八所。皇后區有數千家庭要求建立新的特許學校。