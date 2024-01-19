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紐約長島華裔雙胞胎 以第一、二名成績高中畢業進藤校

世界新聞網何卓賢／即時報導
李德文和李迪倫雙胞胎兄弟分別以第一、二名成績高中畢業，與父母和通過手機視訊通話的姐姐一同慶賀。(截取自赫里克公立高中Instagram)
李德文和李迪倫雙胞胎兄弟分別以第一、二名成績高中畢業，與父母和通過手機視訊通話的姐姐一同慶賀。(截取自赫里克公立高中Instagram)

紐約長島一所高中有一對華裔雙胞胎成績優秀，不僅即將於明年進入常春藤名校，還即將以第一名、第二名的成績從高中畢業。

華裔兄弟李德文(Devon Lee，音譯)和李迪倫(Dylan Lee，音譯)是長島赫里克公立高中(Herricks Public High School)的高三學生，李德文明年將入讀康乃爾大學，計畫進入電腦系，而李迪倫則入讀耶魯大學，計畫進入生物醫學工程系；兄弟兩成績優秀，將分別以第一名、第二名的成績從高中畢業。

兩兄弟有傲人成績，特別是在學校最具挑戰性的幾個課程，包括多變量微積分上表現出色；不僅學習成績優異，李家兩兄弟興趣廣泛，對排球、悠悠球、馬拉松、低音提琴和大提琴都有涉獵；此外，他們廣泛參與社團活動，在不同的學生社團擔任領導工作。

ABC報導，被問及成功的秘笈，他們指出父母的推動作用，「我們父母很重視教育，告訴我們要盡全力。」李迪倫透露，自己本來討厭跑步，但是父親會讓他們早上7點就起床訓練，後來就慢慢愛上了這項運動。

這對雙胞胎還有一個姐姐，叫李潔琳(Jeylin Lee，音譯)，目前在加州理工學院學習天文物理。

長島 華裔 耶魯大學

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