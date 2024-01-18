挑戰亞當斯 前市主計長斯靜格擬再選紐約市長

三年前競選紐約市長失敗的前市主計長斯靜格，意圖2025年再度競選，在民主黨初選中挑戰市長亞當斯。(記者和釗宇／攝影)

消息顯示，三年前競選紐約市 長失敗的前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，意圖2025年再度競選，在民主黨 初選中挑戰市長亞當斯 (Eric Adams)。

斯靜格18日向市競選財務委員會(Campaign Finance Board)遞交申請文件，將成立競選市長研究委員會(Exploratory Committee)，邁出參選第一步；委員會成立後，斯靜格就可以開始競選籌款。

斯靜格在2021市長民主黨初選中，第一順位得票率僅排在第五位，遭到淘汰；競選期間，他被兩名女性指控性騷擾，雖然斯靜格矢口否認，但無疑對選情造成打擊。

決定再戰的斯靜格在接受媒體採訪時表示，相信支持者將繼續挺他，「我認為紐約市需要一個新的方向，本屆政府已經距離撞上冰山愈來愈近；我認為我們需要一位新的舵手，一位能夠引領紐約市面對新世代諸多挑戰的人。」

斯靜格屬於民主黨進步派，意識形態偏左；他表示，如果再度參選，他將把重點放在打擊犯罪、住房、教育和預算管理方面。他說，雖然亞當斯治下犯罪問題有所緩解，但目前的犯罪數據和亞當斯當選前相比，仍然上升；此外，斯靜格認為市府在創造可負擔住房和改善公校教育方面應當做得更好，支持對無證客落實「庇護權法」；預算管理上，斯靜格認為市府對未來稅收的預期是脫離現實的，因為市府表示未來經濟恐面臨逆風。

亞當斯目前身陷多個醜聞，其民調數據也每況愈下。聯邦調查局和紐約南區檢察官辦公室正在調查其競選團隊2021年競選時與土耳其政府的不當聯繫，州行管機構也在調查其競選時的捐款問題，他任命的前樓宇局長烏爾里希(Eric Ulrich)也面臨受惠指控。不過，目前各項調查尚未直接指向亞當斯本人。

除斯靜格外，州參議員米維(Zellnor Myrie)、拉莫斯(Jessica Ramos)也據稱考慮參選；其他可能的參選人還包括同樣在2021年競選市長的現州長首席助理賈西亞(Kathryn Garcia)，她當時在初選中的第一順位得票率僅次於亞當斯，另外前州長葛謨(Andrew Cuomo)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)也可能參選。