圖輯╱紐約市積雪近2吋 周末或再下…暖冬沒有了

周二早間，紐約市已有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)

在暖冬 影響導致紐約市 無雪天數創下紀錄後，從15日(周一)夜間開始的大範圍降雪則讓超過700天的無雪天數終結，令城市披上許久未見的「白色外衣」，亦導致部分市民出行受到影響。

根據國家氣象局(National Weather Service)，截至16日(周二)晨間7時，曼哈頓中央公園 已降下1.4吋積雪，其中0.4吋在周一晚間降下，午夜後則累積另外1吋。儘管當局預測本輪降雪中，紐約市雪量將達到3吋，但此厚度已打破市內有記錄以來最長沒有出現顯著積雪的時間紀錄。

在此之前，本市已經有連續701天沒有出現厚度至少1吋的「有意義降雪」，而中央公園上一次出現較大降雪時為2022年2月13日，當時降下共1.6吋積雪。氣象局預計，在周二結束前，市內還將至少再降下1吋的雪。

氣象局專家拉蒙尼(Dominic Ramunni)表示，周二晚間的交通及市民通勤情況並不樂觀，因從下午時起氣溫將變得十分寒冷。氣象學家托馬西尼(James Tomasini)分析說，本輪降雪由一來自南方低壓寒流導致，於周一下午起向北方移動。據氣象局，該寒流從北卡羅來納州和南卡羅來納州沿海移動，並將在周二下午或晚上經過紐約北部和東部。

然而，此次伴隨雨水的降雪所造成影響則已出現。居住在皇后區長島市但於曼哈頓工作的何家悅表示，於早上8點30分進入7號線法庭廣場-23街站(Court Square–23rd Street Station)時，已發現內部擁堵嚴重。她說，由於列車進站時間拉長，導致月台已站滿乘客，其他人不得不堵塞在樓梯和其他通道處，不僅危險還令上班遲到。

家住皇后區的劉先生則在周一晚10時駕車由新州返回紐約市，恰逢猛烈降雪的起始時段。他回憶說，因路面快速積雪且雪融鹽還未灑滿道路，路途中能明顯察覺到車輛後輪抓地力不足，導致不敢提速、全程謹慎價值。駕駛電動車的他還說，氣溫驟降令耗電量速度大增，曾一度以為無法到達，所幸安全到家後仍有19%電量。

紀錄顯示，本市此前沒有顯著降雪的最長紀錄為400天，於1998年3月21日被打破。在過去，中央公園的冬季平均積雪厚度為24吋，但2023年的暖冬導致總數降至2.3吋，為1869年有記錄以來的最少雪量。分析指，去年紐約市大多時間位於氣旋溫暖帶，使降雪量減少。