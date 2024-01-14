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北極冷鋒過境 迷你暴風雪襲擊紐約 帶來極寒天氣

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北極冷鋒過境 迷你暴風雪襲擊紐約 帶來極寒天氣

記者范航瑜／紐約即時報導
「迷你暴風雪」突襲紐約。14日下午1時左右，紐約可見雨夾雪，並伴隨著狂風大作與能見度降低。(記者范航瑜／攝影)
「迷你暴風雪」突襲紐約。14日下午1時左右，紐約可見雨夾雪，並伴隨著狂風大作與能見度降低。(記者范航瑜／攝影)

今冬至今最大的一波寒潮正在襲擊紐約。1月14日，北極冷鋒抵達紐約市，帶來了一場名為「迷你暴風雪」的降雪。但這並非此次寒潮的高潮。接下來一周，紐約市氣溫將持續走低，並長期處於冰點以下。紐約市民還有可能在1月16日(周二)見到可觀的降雪。

「迷你暴風雪」雖非真正的暴風雪，但具備暴風雪的特徵。不同於通常的降雪，「迷你暴風雪」來去都十分迅猛。除了帶來中雪到大雪以外，它通常還伴隨著大風、氣溫驟降、能見度降低等現象發生。

這場「迷你暴風雪」下午1時左右開始。首先是天氣轉陰，開始出現零星的降水，隨後轉為雨夾雪，並狂風大作，能見度降低。中午氣溫約為40度，並伴隨著雪暴急劇下降，估計5時左右將降至30度，即冰點以下。據氣象局數據，今日風速將於3時左右達到頂峰，最高風速將達每小時46哩。

周六，紐約市最高氣溫達到了58度，但在下午一場小雨後驟降至40度左右，並且狂風大作。惡劣天氣再次影響了交通。美國鐵路公司(Amtrak)周六中午12時20分左右發布消息，稱紐約市和奧伯尼之間的列車因「高水位」危險暫時停運，並於下午3時恢復了運營。

從周日晚上到周一早上，氣溫將下降至低於冰點(32度)，紐約市可能出現路面結冰等問題。接下來一周氣溫基本都將在冰點以下。此次寒潮有可能在1月16日(周二)帶來1至3吋的降雪。降雪將於周一晚間開始，持續到周二。周二通勤需要尤其注意積雪和結冰道路。

紐約市 暴風雪

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