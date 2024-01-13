迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

一場「迷你暴風雪 」恐在明(14)日襲擊紐約市 ，根據紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)13日晚發布的天氣警報，一波北極冷峰將於14日壟罩，全市中午12日至下午3時間恐出現中、大雪，能見度瞬間下降，提醒民眾注意。

根據警報，暴風雪影響時間較短，預計不到30分鐘，但由於瞬間強度大，等同一場「迷你暴風雪」，紐約市可能會出現半吋厚的積雪，能見度約為半哩或甚至更小，陣風時速則為每小時40至45哩。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，雖然暴風雪影響時間很短，但可能為出行帶來危險，市府將提前在街道上灑鹽，並全程監控天氣預報；他提醒，若民眾接獲暴風雪警報，應盡量避免出行，若需開車也要小心慢行。

據了解，暴風雪預測的準確時間及位置可能很短，國家氣象局的警報可能只會在襲擊前的一個小時左右發布。

如需安全提示，民眾可上https://nyc.gov/SevereWeather，也可註冊紐約市免費通知系統Notify NYC，以隨時了解最新的天氣和其他緊急情況，網址為https://reurl.cc/77RNnQ，或可透過手機下載應用程式，還可撥打311熱線。