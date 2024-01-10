我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

一洲焦點／杭特逃出國會、台灣大選全球矚目、防長瞞病情

紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

記者顏潔恩／紐約即時報導
紐約市地鐵系統在一周內又傳第二起脫軌事件。(本報檔案照)
紐約市地鐵系統在一周內又傳第二起脫軌事件。(本報檔案照)

紐約市地鐵系統在僅一周內又傳出第二起地鐵脫軌事件，10日中午一輛通往曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在康尼島一處的高架軌道上脫軌，未造成人員傷亡，目前捷運局的官員已趕往現場調查。

據紐約市警稱，中午12時30分許，這輛列車衝出康尼島西8街和Neptune大道地鐵站之間的高架軌道，目前事故原因還在調查中，引起脫軌的具體原因不明確，但所幸無人傷亡；截至下午1時30分許，消防部門已從列車上疏散17人，車廂內預計還有20幾人。

該意外導致F車在布碌崙部分區域的雙向列車服務都已暫停，目前大都會運輸署(MTA)官員已趕往現場進行調查，預計整個晚上都會面臨嚴重的服務中斷，呼籲乘客使用其他方式通勤。

據悉，此次的脫軌事件是紐約市過去一周內發生的第二起相關事故，1月4日曼哈頓上西區一輛載著300名乘客的1號線列車與停運列車發生追尾，導致兩輛車都脫軌，並致20多人受傷，所幸都無性命危險。

根據數據，近年來載有乘客的地鐵脫軌事件其實並不多見；在1月4日的事故以前，上一次的類似事件可追溯至2020年9月20日，一輛載有100人的快車在聯合廣場(Union Square)的14街地鐵站脫軌，導致三名乘客輕傷。

地鐵站 紐約市 曼哈頓

上一則

強風豪雨擾亂紐約交通：輪渡暫停 航班延誤 火車也受影響

延伸閱讀

強風豪雨擾亂紐約交通：輪渡暫停 航班延誤 火車也受影響

強風豪雨擾亂紐約交通：輪渡暫停 航班延誤 火車也受影響
皇后區地鐵7號線又見跳軌1女亡 站台加門呼聲起

皇后區地鐵7號線又見跳軌1女亡 站台加門呼聲起
紐約強風暴預警 將出現大面積停電 民眾做好防禦措施

紐約強風暴預警 將出現大面積停電 民眾做好防禦措施
追尾事故待調查 曼哈頓地鐵恢復正常營運

追尾事故待調查 曼哈頓地鐵恢復正常營運

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33

超人氣

更多 >
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微
華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人