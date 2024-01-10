紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

紐約市地鐵系統在一周內又傳第二起脫軌事件。(本報檔案照)

紐約市 地鐵系統在僅一周內又傳出第二起地鐵脫軌事件，10日中午一輛通往曼哈頓 方向的F線列車，因不明原因在康尼島一處的高架軌道上脫軌，未造成人員傷亡，目前捷運局的官員已趕往現場調查。

據紐約市警稱，中午12時30分許，這輛列車衝出康尼島西8街和Neptune大道地鐵站 之間的高架軌道，目前事故原因還在調查中，引起脫軌的具體原因不明確，但所幸無人傷亡；截至下午1時30分許，消防部門已從列車上疏散17人，車廂內預計還有20幾人。

該意外導致F車在布碌崙部分區域的雙向列車服務都已暫停，目前大都會運輸署(MTA)官員已趕往現場進行調查，預計整個晚上都會面臨嚴重的服務中斷，呼籲乘客使用其他方式通勤。

據悉，此次的脫軌事件是紐約市過去一周內發生的第二起相關事故，1月4日曼哈頓上西區一輛載著300名乘客的1號線列車與停運列車發生追尾，導致兩輛車都脫軌，並致20多人受傷，所幸都無性命危險。

根據數據，近年來載有乘客的地鐵脫軌事件其實並不多見；在1月4日的事故以前，上一次的類似事件可追溯至2020年9月20日，一輛載有100人的快車在聯合廣場(Union Square)的14街地鐵站脫軌，導致三名乘客輕傷。