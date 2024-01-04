亞當斯：看洛杉磯多糟糕 紐約市才沒這樣

紐約市長亞當斯展示一張洛杉磯市遊民的照片，表示洛杉磯比紐約市糟得多。(歐新社)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)3日晚在記者會上，用平板電腦展示一張洛杉磯貧民窟的照片，要大家看看「美國另一個城市」有多糟糕，「你在紐約市不會看到這種景象」。

亞當斯3日在一場公布紐約市年終犯罪統計數據的記者會中，大力宣傳自己在改善遊民 問題上的成績。

「去年元旦我開車在洛杉磯市繞行，看到的就是這副景象，」亞當斯說，「我不會允許紐約出現這種事。」

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在他展示的照片中，一名被帳篷與雜物堆圍繞的遊民，在街頭用篝火烤著甜甜圈，「看看這個無奈的畫面：人們在街上生火，孩童流落街頭，沒有廁所可用。」

話落至此，亞當斯還停頓了一下，露出一副不敢置信的表情。

「你想要在家門前看到這幅景象嗎？這是你想讓你的孩子看見的嗎？只要我當市長，這就不會發生。」

據市府提供的統計數據，與前一年相比，2023年紐約市總體犯罪率下降了0.3%；亞當斯聲稱「紐約市是大城市中最安全的」。

不過，在一名記者詢問有關紐約市不斷上升的汽車盜竊率問題後，亞當斯語氣激昂地做出了上述對遊民議題的發言。

遊民議題一向是亞當斯施政的重點之一，市府並為此成立了工作小組；隨著大量無證移民不斷湧入城市，收容所和街道不堪重負，使這一問題日益凸顯。

自2022年春季以來，已有超過16萬名尋求庇護者進入紐約市。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點