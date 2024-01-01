親巴團體封堵甘迺迪機場 紐約市警提醒民眾謹慎出行
1月1日，親巴勒斯坦抗議組織在紐約甘迺迪機場(JFK)舉行示威活動，封堵機場入口道路。紐約警察局提醒乘客提前計劃前往機場搭乘航班。
市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)在社交平台X上發表聲明:「如果你今天計劃在甘迺迪機場出發，請提前計劃前往機場。今天的抗議活動可能會導致交通堵塞。我們不希望任何人錯過航班！」
1月1日下午，紐約市發布警告稱，抗議活動影響了布碌崙(布魯克林)貝爾特公園大道(Belt Parkway)至洛克威公園大道 (Rockway Parkway)附近(靠近卡納西公園(Canarsie Park))的交通，可能導致交通延誤。同時，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)也在社交平台X上提醒乘客準備預留出額外時間，現場可能會有警察檢查等環節。
紐約新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人伯恩斯 (Steve Burns) 表示，截至目前已經有26人被捕。該機構還派遣了兩輛巴士，為可能受到影響的旅客提供接駁服務，以確保他們能夠安全到達機場。
自10月7日以哈戰爭爆發以來，美國各地城市幾乎每天都發生抗議活動。在紐約，親巴勒斯坦組織的抗議活動不斷升級，擾亂了紐約市一些最著名的活動，包括梅西百貨的感恩節遊行和洛克菲勒中心一年一度的聖誕樹點亮儀式。上周正值假日旅行高峰，親巴勒斯坦抗議者短暫封鎖了甘迺迪機場的入口道路，導致不少旅客只能繞路步行進入機場。
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