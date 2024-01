親巴團體封堵甘迺迪機場 紐約市警提醒民眾謹慎出行

1月1日,親巴勒斯坦抗議組織在紐約甘迺迪機場(JFK)舉行示威活動,封堵機場入口道路。(路透)

1月1日,親巴勒斯坦 抗議組織在紐約甘迺迪機場(JFK)舉行示威活動,封堵機場入口道路。紐約警察局提醒乘客提前計劃前往機場搭乘航班。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)在社交平台X上發表聲明:「如果你今天計劃在甘迺迪機場出發,請提前計劃前往機場。今天的抗議活動可能會導致交通堵塞。我們不希望任何人錯過航班!」

1月1日下午,紐約市 發布警告稱,抗議活動影響了布碌崙(布魯克林)貝爾特公園大道(Belt Parkway)至洛克威公園大道 (Rockway Parkway)附近(靠近卡納西公園(Canarsie Park))的交通,可能導致交通延誤。同時,拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)也在社交平台X上提醒乘客準備預留出額外時間,現場可能會有警察檢查等環節。

紐約新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人伯恩斯 (Steve Burns) 表示,截至目前已經有26人被捕。該機構還派遣了兩輛巴士,為可能受到影響的旅客提供接駁服務,以確保他們能夠安全到達機場。

自10月7日以哈戰爭爆發以來,美國各地城市幾乎每天都發生抗議活動。在紐約,親巴勒斯坦組織的抗議活動不斷升級,擾亂了紐約市一些最著名的活動,包括梅西百貨 的感恩節遊行和洛克菲勒中心一年一度的聖誕樹點亮儀式。上周正值假日旅行高峰,親巴勒斯坦抗議者短暫封鎖了甘迺迪機場的入口道路,導致不少旅客只能繞路步行進入機場。