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瞄準已故業主偽造地契 紐約園藝師聯手前律師偷了9套房

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)27日宣布，兩名嫌犯日前向政府提交偽造地契，從而竊取至少在皇后區及長島的九處住宅，目前他們已經認罪，法院已經撤回相關地契，以將房產還給合法所有人。

根據法院文件，69歲的卡波訥(Russell Carbone)和40歲的希爾(Terrell Hill)瞄準已故業主、且其繼承人尚未獲得產權的房屋。而為尋找這些房源，身為園藝師的希爾會提醒已被取消律師執照的卡波訥，指出看起來被遺棄的房屋，其中大多數進入了房地產拍賣(Foreclosure)的法律程序。

皇后區被竊的房屋，分別位於牙買加的116路、115大道、148街及192街、勞雷爾頓花園(Laurelton Gardens)的131大道、以及聖奧爾本斯(St. Albans)的104大道及192街。在長島納蘇郡，竊屋則位於西罕普斯狄鎮(West Hempstead)的Pinebrook大道和Westbury的Advent街。

在2019年11月8日至2023年2月14日間，希爾和卡波訥在地產紀錄上偽造簽名，將多個房產的所有權轉讓給自己。這些簽名使用虛假的公章進行認證，希爾曾以公證員的名義，從亞馬遜訂購了假的公章。卡波訥則在一些文件上，使用了他自己的合法公章。

在牙買加116路竊屋案中，希爾聯繫了一名布朗士的女士，詢問是否能出售她與兄弟繼承的這棟房屋。儘管這名女士拒絕了購買協議，但一份轉讓該房產所有權的地契，仍在2021年3月12日提交，表明希爾及卡波訥的相關公司，各自擁有48%房產，而受害者及其兄弟僅持1%份額。二人偽造了兄弟的簽名，地契轉讓文件上，則蓋有虛假公章及卡波訥的合法公章。

目前二人已認罪，罪名包括一級欺詐以及六項一級提交虛假文件罪，卡波訥及其妻子經營的公司也認罪，罪名包括一級持有被竊財產罪以及六項一級提交虛假文件罪。

除放棄非法獲取的地契外，卡波訥還將支付5萬6960元賠償金，這是他在非法占據房產並將其出租後收取的租金。款項將歸還給房產繼承人。卡波訥的公證員執照亦被吊銷。其公司需支付10萬元罰款。希爾則將面臨最多三年的監禁。

皇后區 長島 租金

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