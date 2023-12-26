聖誕節遊客紐約大中央車站遭刺傷 嫌：要所有白人死

聖誕節遊客大中央車站遭刺傷。（取自大都會運輸署）

聖誕節 作為紐約市假日季的遊玩高峰，既是歡慶和喜悅的象徵，也是各地遊客到來的集中時刻；然而，在25日節日當天，在曼哈頓大中央車站 (Grand Central Terminal)發生一起持刀傷人事件，一對青年被疑似患有精神問題的陌生人刺傷，而後者在犯案時高喊歧視性話語。

根據紐約市警(NYPD)，有兩名少女在聖誕節當天早上與父母一同在大中央車站內某餐廳食用早餐時，遭到一名「精神錯亂者」的隨機刺傷，隨後行兇者在被捕後面臨企圖謀殺的指控。據了解，兩名傷者年齡為14歲和16歲，均來自南美，在25日上午11時25分前後遭到襲擊，但傷情為「非致命性刺傷」。

經過調查，嫌疑人為36歲的哈切森(Steven Hutcherson)，他在與試圖將他驅逐出餐館的餐廳工作人員發生爭執後，襲擊了兩名受害者。現場執法人員表示，哈切森據稱在犯案時高喊「我要所有白人死掉」，並在同時向「毫無戒備」的少女發起襲擊。

大都會運輸署(MTA )警員指，傷人事件發生不到一分鐘後，警方便逮捕了嫌疑人，並確認為哈切森。MTA表示，哈切森因企圖謀殺、襲擊、非法持有武器和危害兒童福利等重罪被逮捕。目前尚不清楚哈切森在刺傷事件發生前是否認識受害者，但現有證據顯示其為陌生人。

紀錄顯示，哈切森在過去六個月內至少被逮捕兩次，包括11月7日一起武器持有案，隨後他獲得了無條件釋放。法庭記錄顯示，他亦於7月24日因在布朗士抗拒逮捕和持有武器而被捕控罪。警方表示，他在7月犯案時攜帶了一把匕首和一把彈簧刀，並隨後認罪，被判處15天監禁。

MTA代表稱，大中央車站的襲擊事件調查仍在進行中。