紐約市無緣「白色聖誕節」 將迎暖冬降雨

紐約市第五大道遊客摩肩接踵,預計1400萬遊客這個節假日到紐約旅遊。(記者張心/攝影)

平安夜(12月24日)即將來臨,紐約市 預計今年無緣看到「白色聖誕節 」,反而會迎接一個異常溫暖的假期,伴隨著陣陣小雨給旅行的遊客帶來航班延誤的煩惱。

根據國家氣象局(National Weather Service)預報,紐約市的聖誕節將十分舒適,25日的氣溫高達華氏52度,比去年同期的華氏28度暖和許多。但高溫並沒有帶來晴天,預計從24日平安夜至26日(周二),紐約市都是陰雲密布,到27日(周三)帶來降雨,持續至28日(周四)結束。

福斯新聞網(Fox News)氣象學家馬斯特羅(Brian Mastro)表示,不只是紐約無緣下雪的聖誕節,截止今日,全美只有12.7%的地區被白雪覆蓋,唯有落基山(Rocky Mountain)周圍民眾可以過上「白色聖誕節」。

「紐約市自2002年以來,就沒在聖誕節下過雪了。」氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示,翻看過去30年的氣象資料,紐約市在年末假日季降雪的概率極低,大概最多只有15%;自1912年以來,聖誕節當天下雪的情況僅有18次。

暖冬也吸引著遊客出行,根據美國汽車協會(AAA)預估,全美機場將迎來史上最繁忙的聖誕節和新年,大概有超過750萬名旅客搭乘飛機,超過2019年時730萬人的紀錄。

而紐約市則可能是其中最繁忙的,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)預計會有500萬名旅客通過機場到紐約市旅行,給紐約周邊三大機場造成航班延誤。根據FlightAware數據顯示,截止23日下午3時,紐約甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和新澤西州 紐瓦克機場(Newark Airport),共計出現288次航班延誤,顯示遊客已經開始了假期旅行。