我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鉈中毒」案朱令去世 28年前開啟中國網路診斷先例

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2024年紐約州近800項新法將生效 這些新規值得關注

記者張心／紐約即時報導
2024年即將來臨，州長霍楚在2023年簽署的多項法案，即將於1月1日(周一)紛紛生效。(霍楚辦公室提供)
2024年即將來臨，州長霍楚在2023年簽署的多項法案，即將於1月1日(周一)紛紛生效。(霍楚辦公室提供)

2024年即將來臨，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在2023年簽署的730項法案，即將於1月1日(周一)生效，為紐約州就業、租房、治安、教育等各領域帶來全方位變革；據悉，仍有87項法案在等待州長審核，預計將於年末最後一周簽字通過。

值得關注的最新立法首先為最低工資上漲。新法規定，從2024年1月1日起，紐約市、威徹斯特郡(Westchester County)、長島的最低時薪將提升至每小時16元，全州其他地區則為每小時15元。州勞工廳將啟動宣傳活動，通知每位州民此項變化。若有打工人在明年，未看到自己的工資上漲，可在當局官網https://reurl.cc/A48yed填寫投訴表、或致電(833) 910-4378直接投訴。

從明年開始，全州將在農曆新年(Lunar New Year)放假，共同慶祝亞裔文化傳統特色。印度排燈節也成為公校假期，各公校將在印度年曆每年第八個月的第15天放假。

州府也推出新法，加強對犯罪受害者和倖存者的支持，擴大對這部分人群的賠償金，且取消其必須向執法部門報告、並提供犯罪證據以獲得賠償金的要求；如若真的需要證明，當局也擴大可接受的證據範圍。

提倡對自由職業者加強保護的「自由職業不免費」法案(Freelance Isn't Free Act)也將於明年初生效，旨在保護他們免受雇主報復和歧視，適用於一單生意賺取最少800元的自由職業者。法案規定，雇主須與自由職業者簽署書面合同，及時全額支付薪水。

州府還通過租戶保護新法案，保護租戶免受水質與安全問題困擾。A7273立法要求紐約市房屋局(NYCHA)書面通知居民，水質是否達到烹飪和直接飲用級別，確保負責質檢水的合約方，嚴格遵守聯邦、州府和市府規定。另一項法案也禁止戶主隨意在建築公共區域安裝無鑰匙安全裝置(keyless security devices)，若有任何獲政府批准的新安裝，都需要在動工前30天通知居民，保證租戶租金和福利不受影響。

由於以哈衝突造成各大學情勢緊張，新年生效的S2060A法案，將要求將各校將校內犯罪統計數據公開在網站上，並請各大學推出新計畫以調查和報告仇恨犯罪，及時向學生通知預防仇恨犯罪的措施。

紐約市 紐約州 公校

上一則

72分局警員節日送暖 贈禮慰問租客鎚殺案兄妹

延伸閱讀

最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客

最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客
選聯邦眾議員遭除名 方文思告州府、促法院駁回

選聯邦眾議員遭除名 方文思告州府、促法院駁回
阻下毒品合法化提案 PJI灣區主席李少敏獲卓越貢獻獎

阻下毒品合法化提案 PJI灣區主席李少敏獲卓越貢獻獎
挫敗毒品合法化提案 李少敏榮膺卓越貢獻獎

挫敗毒品合法化提案 李少敏榮膺卓越貢獻獎

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44

超人氣

更多 >
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」
重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵
「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人
這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌