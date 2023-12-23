2024年紐約州近800項新法將生效 這些新規值得關注

2024年即將來臨，州長霍楚在2023年簽署的多項法案，即將於1月1日(周一)紛紛生效。(霍楚辦公室提供)

2024年即將來臨，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)在2023年簽署的730項法案，即將於1月1日(周一)生效，為紐約州就業、租房、治安、教育等各領域帶來全方位變革；據悉，仍有87項法案在等待州長審核，預計將於年末最後一周簽字通過。

值得關注的最新立法首先為最低工資上漲。新法規定，從2024年1月1日起，紐約市 、威徹斯特郡(Westchester County)、長島的最低時薪將提升至每小時16元，全州其他地區則為每小時15元。州勞工廳將啟動宣傳活動，通知每位州民此項變化。若有打工人在明年，未看到自己的工資上漲，可在當局官網https://reurl.cc/A48yed填寫投訴表、或致電(833) 910-4378直接投訴。

從明年開始，全州將在農曆新年(Lunar New Year)放假，共同慶祝亞裔文化傳統特色。印度排燈節也成為公校 假期，各公校將在印度年曆每年第八個月的第15天放假。

州府也推出新法，加強對犯罪受害者和倖存者的支持，擴大對這部分人群的賠償金，且取消其必須向執法部門報告、並提供犯罪證據以獲得賠償金的要求；如若真的需要證明，當局也擴大可接受的證據範圍。

提倡對自由職業者加強保護的「自由職業不免費」法案(Freelance Isn't Free Act)也將於明年初生效，旨在保護他們免受雇主報復和歧視，適用於一單生意賺取最少800元的自由職業者。法案規定，雇主須與自由職業者簽署書面合同，及時全額支付薪水。

州府還通過租戶保護新法案，保護租戶免受水質與安全問題困擾。A7273立法要求紐約市房屋局(NYCHA)書面通知居民，水質是否達到烹飪和直接飲用級別，確保負責質檢水的合約方，嚴格遵守聯邦、州府和市府規定。另一項法案也禁止戶主隨意在建築公共區域安裝無鑰匙安全裝置(keyless security devices)，若有任何獲政府批准的新安裝，都需要在動工前30天通知居民，保證租戶租金和福利不受影響。

由於以哈衝突造成各大學情勢緊張，新年生效的S2060A法案，將要求將各校將校內犯罪統計數據公開在網站上，並請各大學推出新計畫以調查和報告仇恨犯罪，及時向學生通知預防仇恨犯罪的措施。