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紐約華超制止「零元購」 竟遭青少年嗆：敢報警就來找你

記者胡聲橋／紐約即時報導
幾名惡少在布碌崙華人超市「零元購」並威脅店員，商家希望警方加強巡邏。(本報檔案照)
幾名惡少在布碌崙華人超市「零元購」並威脅店員，商家希望警方加強巡邏。(本報檔案照)

紐約布碌崙(布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)上有眾多華人商家。最近，幾名青少年到其中一家華人超市「零元購」(即不付錢白拿)，遭收銀員出面阻攔時，竟揚言威脅說，「你敢報警，我就來找你」。

布碌崙海灣公園大道華人商會會長李志波說，該案發生在平日經常遭遇「零元購」之災的新城超市。最近一段時間，有幾名十幾歲的青少年經常到這家超市玩鬧搗亂，並順手牽羊拿走一些小商品。幾天前，當一名收銀員試圖阻止這幾名無法無天的青少年時，其中一名青少年竟然掏出手機拍攝這名員工，並威脅說，「你敢報警，我就來找你」。

收銀員因為擔心再碰上這幾名青少年而遭報復，或因為此事以後無端受騷擾，給自己的生活帶來不必要的麻煩，第二天就對老板說提出辭職，準備換一家超市工作。但因為超市缺人手，老闆還是極力挽留。華人超市有小偷小摸不少見，但員工因為制止「零元購」而遭威脅，卻並不多見。

了解到具體情況後，李志波向轄管的市警62分局舉報了幾名膽大妄為的青少年。第二天，警局派警員和警車到店門口駐守，既為了安撫員工，也為了震懾幾名青少年。

李志波說，儘管他知道，按照當前的法規，警察即使逮捕幾名青少年，也不能將他們繩之以法，他還是感謝警方能及時到場給商家撐腰。

警察的出現的讓這幾個鬧事的青少年收手了幾天，但據李志波說，最近這些惡少又到其他店裡搗亂。隨著節日季來臨，商家會非常忙碌，他希望警方能加強巡邏，保證商家和購物者的安全。

華人超市 布碌崙 布魯克林

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