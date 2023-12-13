松柏之家迎聖誕 16日布碌崙2華社送玩具

松柏之家社區服務中心將聯合多個社區組織和民選官員辦公室，於本月16日分別在日落公園和班森賀兩地舉辦「聖誕玩具派發活動」。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心將聯合多個社區組織和民選官員辦公室，於本月16日(周六)分別在布碌崙 (布魯克林)日落公園 和班森賀兩地的華社舉辦「聖誕玩具派發活動」，希望通過分享與關懷的舉措，讓社區的孩童感受到來自社區的溫暖。

該活動獲得日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、布碌崙商會、翠園酒家、紐約同心會、布碌崙南區社區聯盟(SBCC)、以及Eastman房地產的贊助支持；主辦方表示，當日共準備了500多份禮物，將在每個派送點各派發250份，玩具適合送給所有12歲及以下、任何性別的孩童，包括玩偶、小型人偶、拼圖和棋盤遊戲等。

主辦方表示，對於經濟緊張的父母而言，在聖誕節 購買禮物給小孩可能還是會有負擔，更何況現在的物價都處於通貨膨脹的狀態；希望藉助這個活動回饋公眾外，社區家庭也能感受到溫暖和善意，讓孩童也能度過難忘快樂的假期。

日落公園的玩具派送時間是12月16日(周六)下午1時，地點是翠園酒家門前，地址是布碌崙8大道6521號，班森賀的活動則是同日的下午3時，地點是松柏之家多元化社區服務中心，地址是布碌崙西7街1409號；民眾無需提前預約，玩具數量有限，先到先得。