台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

楊德昌導演經典作品《一一》劇照。(中央社)

林肯中心電影協會(Film at Lincoln Center)28日宣布即將於月底推出「欲望/期望:楊德昌電影回顧展」(Desire/Expectations: The Films of Edward Yang),這次影展 將致敬這位近代電影史上備受推崇且被深深思念的導演,回顧展將於12月22日至2024年1月4日期間在林肯電影中心舉行,預計放映從楊德昌導演首次參與編劇與客串的《一九零五的冬天》開始,到他生涯最後一部也是最廣為人知的經典作品《一一》。

楊德昌導演經典作品《一一》劇照。(中央社)

楊德昌作品橫跨80年代至千禧世代,帶我們見證了當時高速現代化發展的台北,相較之下,楊德昌的鏡頭語言卻富有獨特節奏,畫面中的情感往往藉由演員的詮釋如涓涓細水般娓娓道來,而這座城市的呼吸氣息也在他的細膩刻畫下,一同與電影中的「人味」緩緩吐出。

這次的回顧展是因楊德昌兩部鮮為人知的作品全新修復而發起的,其中《麻將》(1996,紐約影展第34屆)的全新4K修復將會是世界首映;而《獨立時代》(1994)則是紐約影展第32屆的主競賽單元和紐約影展第60屆的復刻單元選片,這兩部電影被認為是「新台北三部曲」前兩部。

楊德昌導演經典作品《恐怖份子》劇照。(中央社)

此次回顧展片單相當齊全,除了楊德昌廣受喜愛的作品,如《牯嶺街少年殺人事件》(1991)、《青梅竹馬》(1985)和《恐怖份子》(1986),還為觀眾提供了在大螢幕上體驗楊德昌作品廣度的機會,從一位編劇到導演的劇場 首秀,再到他去世前尚未完成的作品。

距離上一次紐約展出楊德昌作品回顧已經過去十多年,這將是個一窺這位偉大藝術家一生創作軌跡的難得機會。詳細場次以及放映時間請點此。