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台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

世界新聞網尤昱程／即時報導
楊德昌導演經典作品《一一》劇照。（中央社）
楊德昌導演經典作品《一一》劇照。（中央社）

林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）28日宣布即將於月底推出「欲望／期望：楊德昌電影回顧展」（Desire/Expectations: The Films of Edward Yang），這次影展將致敬這位近代電影史上備受推崇且被深深思念的導演，回顧展將於12月22日至2024年1月4日期間在林肯電影中心舉行，預計放映從楊德昌導演首次參與編劇與客串的《一九零五的冬天》開始，到他生涯最後一部也是最廣為人知的經典作品《一一》。

楊德昌導演經典作品《一一》劇照。（中央社）
楊德昌導演經典作品《一一》劇照。（中央社）

楊德昌作品橫跨80年代至千禧世代，帶我們見證了當時高速現代化發展的台北，相較之下，楊德昌的鏡頭語言卻富有獨特節奏，畫面中的情感往往藉由演員的詮釋如涓涓細水般娓娓道來，而這座城市的呼吸氣息也在他的細膩刻畫下，一同與電影中的「人味」緩緩吐出。

這次的回顧展是因楊德昌兩部鮮為人知的作品全新修復而發起的，其中《麻將》（1996，紐約影展第34屆）的全新4K修復將會是世界首映；而《獨立時代》（1994）則是紐約影展第32屆的主競賽單元和紐約影展第60屆的復刻單元選片，這兩部電影被認為是「新台北三部曲」前兩部。

楊德昌導演經典作品《恐怖份子》劇照。（中央社）
楊德昌導演經典作品《恐怖份子》劇照。（中央社）

此次回顧展片單相當齊全，除了楊德昌廣受喜愛的作品，如《牯嶺街少年殺人事件》（1991）、《青梅竹馬》（1985）和《恐怖份子》（1986），還為觀眾提供了在大螢幕上體驗楊德昌作品廣度的機會，從一位編劇到導演的劇場首秀，再到他去世前尚未完成的作品。

距離上一次紐約展出楊德昌作品回顧已經過去十多年，這將是個一窺這位偉大藝術家一生創作軌跡的難得機會。詳細場次以及放映時間請點此

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