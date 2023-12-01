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紐約日落公園突發兇殺案 西語裔女子遭男友捅死

記者顏潔恩／紐約即時報導
日落公園凌晨發生一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園凌晨發生一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)4大道日落公園12月1日突發一起兇殺案，一對居住在地下室的情侶凌晨疑似發生爭吵，男友在過程中拿起刀捅向女友，她的胸口被刺，送往醫院不治身亡；據悉，案發的公寓樓內住有幾名華人租客，他們透露涉案人是一對墨西哥裔情侶，平時沒有打交道，並不清楚他們的情況。

消息指出，該案發生於當日凌晨4時30分許，在位於42街442號一棟二樓公寓的地下室房間內；當72分局警員接報抵達現場時，發現一名25歲的女子胸口有一片刀傷，對於警員試圖喚醒她，對方完全沒有反應和意識。

不久後，急救人員將她送往瑪摩利醫院搶救，最終宣告不治身亡，並正在尋找她的家人通知噩耗；警方目前已以家庭暴力的兇殺案件對此展開調查，指嫌疑人為一名36歲的男子，目前已將他扣押至72分局警員接受盤問，具體案情還需進一步調查中。

直到當日中午時分，警員仍用黃線包圍案發地點的地下室，兩名犯罪現場單位(Crime Scene Unit)的警員也不停進出地下室拍照留證；一開始據周邊不同的鄰居描述，對於情侶的身分眾說紛紜，有人指是西語裔、也有人說是亞裔，但他們也承認並不常跟鄰里的人聊天打交道，因此不能完全肯定。

不過，居住在該址一樓的一名華裔女租客後來表示，據她所知，樓下居住的是一對墨西哥裔情侶；案發時並沒有聽見任何聲響，平常也沒有過多的接觸，對他們的感情狀態一概不知。

日落公園凌晨發生一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園凌晨發生一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)
72分局警方目前正調查日落公園一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)
72分局警方目前正調查日落公園一起兇殺案。(記者顏潔恩/攝影)

墨西哥 租客 日落公園

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