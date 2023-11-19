狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

紐約氣象預報員在19日表示，由於即將來襲的暴雨和時速高達40哩的陣風，感恩節假期期間紐約市將面臨「大量的行程延誤」，未來幾天可能發布山洪爆發預警。

氣象學家表示，跨國風暴預計在21日(周二)下午4時左右的交通尖峰時間席捲紐約五區及周邊地區。

福斯氣象台氣象學家科迪(Cody Braud)表示，天氣將會從小雨變成累計雨量2到3吋的大雨，一直持續到22日(周三)早上通勤時段，正好趕上一年中最繁忙、最重要的出行時間。「出現在這個時間點很不幸，因為受風雨的影響，預計會有大量的行程延誤。」

此外，22日(周三)開車前往新英格蘭地區的紐約人可能會遭遇惡劣天氣，因為預計第二個低氣壓系統將在沿海形成，並在I-95公路沿線掀起狂風。

科迪稱，在這種情況下，風速將開始加快，周三稍晚從新澤西海岸到紐約，直至波士頓地區的陣風可達40哩/小時。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)提醒大眾提高警惕，預計降雪 和冰雨可能造成北部地區交通癱瘓。官方表示，他們正為可能出現的最糟情況做好準備，呼籲駕駛、屋主，以及即將在本地和外地旅行的人們調整旅行計畫。並呼籲勿將下周三作為主要出行日，以免困在家中或受阻於紐約州高速公路。

氣象學家預計北部地區會出現降雪現象，僅有阿迪朗達克山脈、佛蒙特州和新罕布什爾州的部分地區可能積雪。目前已發布天氣預警，霍楚提醒遊客和民眾注意天氣變化，合理安排出行計畫。