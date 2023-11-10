好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護

華埠傳奇川菜館華園，提交破產申請。(記者劉梓祁／攝影)

雖然當下已被認作「疫後」時期，但新冠疫情 為紐約市帶來的衝擊餘波仍在持續，其中遊客數量仍遠不及四年前水平，直接導致許多餐廳選擇在近年結業或搬遷，引來居民陣陣惋惜；近日，曼哈頓華埠 再有一老牌中餐廳提交破產 申請，原因為陷入高利貸財政困境，但店家表示，該舉措僅為擺脫不合理借款公司的法律行為，且餐館不會結業。

法庭文件顯示，位於華埠東百老匯42號的華園(Hwa Yuan Szechuan)餐廳已在日前向法院申請「第11章」破產保護，原因為疫情影響其償還抵押貸款能力，因此需對債務進行重新融資。

作為被一眾華人視作「傳奇」的中餐館，華園在1968年由師從安徽名廚David Keh、綽號為「唐矮子」的四川南充人唐運發在東百老匯創立，並在其1976年去世後由兒子之一唐承烈經營，但經歷過至少兩次關閉。

麻醬涼麵 一日能銷售數百磅

該餐廳多年來以各式川菜聞名，其中麻醬涼麵被視作招牌菜品，做法由唐運發獨創，據稱高峰時一日能銷售數百磅。根據在曼哈頓法院提交的申請書，由唐氏家族所有的華園建築欠款近1200萬元，但目前仍在營業。該份在上月末提交的文件顯示，華園在疫情發生後業務受到嚴重打擊，且外送訂單僅占疫情前原始利潤5%。

然而，申請細則表明，華園的財務問題早在十餘年前便開始顯現。在接過父親的生意後，唐承烈和母親將業務發展壯大，在曼哈頓、皇后區法拉盛等地開設「唐園」、「新華園」等多家餐館，但受到愈來愈多中餐館競爭等影響，唐承烈選擇將家族產業關閉，從2004年起前往中國投資，而華園店址則租予中國銀行使用。

店址曾租予中國銀行使用

隨後，在2012年，由於銀行法規「限制其經營的外國分行數量」，中國銀行取消租約並撤離華園建築。據悉，自那以後，唐承烈未能在2008年經濟大蕭條影響下尋得其他銀行租客，並最終決定在2017年投入千萬資金、重開華園，以及開設位於雀兒喜(Chelsea)的「唐家麵店」(Tangy Noodle)。

社區人士透露，唐承烈返回中國後，曾與紐約一華人承包商在合作項目上出現商業糾紛，導致承包商退出並有數十萬元欠款待收回，但唐承烈拒絕支付。由於該承包商已獲得華園建築名下的技工留置權(Mechanic's Lien)，以確保工作和材料費用得到支付，此紀錄令華園無法從各大銀行取得融資，為當下「破產危機」埋下伏筆。

唐承烈兒子、在投資銀行工作的唐逸仙表示，該承包商在完成項目過程中並「不可靠」和騙取費用，在2015年至2017年其父親未歸的時間裡，謊稱施工以賺取工費，且劣質的施工效果，令華園需雇用另一承包商花費數百萬元進行修復。

其後，華園選擇了一家位於加拿大的借款公司。上述社區人士稱，該借款公司運作模式類似高利貸，利率超過20%，導致華園欠款不曾斷增加，不得不申請破產來完成「自保」。

法庭文件指，「Owemanco」抵押貸款公司在2020年2月向華園發出違約通知，隨後啟動了抵押品拍賣程序；截止本年3月1日，華園債務數額超過1199萬元。在提交文件中，唐承烈指他已嘗試重新融資，且其名下另一房產亦掛牌出售，位於東53街236號，價格為1190萬元。

僅提供建議但不直接控制華園的唐逸仙對此表示，父親曾在疫情結束後提出一次支付全部剩餘欠款，但遭到借款公司拒絕，如此便使利率「極高」的債務無法徹底償還，只得啟動破產程序。他強調，破產申請僅是為擺脫掣肘的「法律形式」，餐廳經營仍一切如常，並無結業計畫。

指一次付清被拒 為迫出售建築

對此，唐承烈拒絕發表評論，並表示此事「太複雜」、「故事太多」，且有競爭對手惡意打壓成分，如外族裔試圖將華人「趕出唐人街」，而華園便「為華埠而開」。唐逸仙亦說，借款公司拒絕一次付清欠款的提議，目的為迫使唐家出售華園建築。

在申請書中，唐承烈認為申請破產為最後手段，亦曾聯繫貸款方律師要求推遲拍賣日期，以便順利完成貸款協商，但被對方拒絕。他寫道，如果未能成功，餐廳將「尋求其他替代方案」。不過，唐逸仙表示，華園已和另一長期相識的借款公司達成協議，由其接手餘下欠款，預計在數周內完成手續。

唐逸仙曾表示，疫情令華園蒙受100萬元損失，但相信「還有希望」。作為華埠不多的高價位餐廳之一，唐運發和華園被視作將川菜引入美國的背後力量，為當時僅有雜菜供應的華埠帶來新式口味，並在美中建交後風靡一時，吸引大量非華裔群體排隊就餐，如今常有影后勞倫斯(Jennifer Lawrence)和女星派楚(Gwyneth Paltrow)等名人光顧。