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21歲華男超速駕駛 撞死18歲華女 近日被捕

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約市警稱，於去年年末在皇后區長島高速路、導致一致命翻車車禍的21歲華男，於6日被捕，並被控非預謀殺人等七項罪名。圖為長島高速路。（記者許振輝／攝影）
紐約市警稱，於去年年末在皇后區長島高速路、導致一致命翻車車禍的21歲華男，於6日被捕，並被控非預謀殺人等七項罪名。圖為長島高速路。（記者許振輝／攝影）

紐約市警稱，於去年年末在皇后區導致一致命翻車車禍的21歲華男，於6日被捕，並被控非預謀殺人(manslaughter)、過失殺人罪(Criminally negligent homicide)、無證駕駛機動車(Motor Vehicle Violation: No License)等七項罪名；該車禍導致一名18歲華女死亡。

根據警方消息，去年12月1日深夜12時20分許，林凱瑟琳(Katherine Lin，姓名皆音譯)乘坐的寶馬轎車在長島高速路(Long Island Expressway)與范威克快速道路(Van Wyck Expressway)附近翻車；警方指，車輛因車速過快失控，先撞上圍欄，隨後翻車。

報住在艾姆赫斯特的林凱瑟琳坐在這輛轎車的後座，救援人員趕到現場後，將她送往艾姆赫斯特醫院急救，後因傷重不治，涉案駕駛與另一名18歲的少女被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)急救，情況穩定。

車中另外一人，為報住在大學點的駕駛江傑森(Jiang, Jason)，今年已21歲，他於6日上午9時42分被捕，並被控七項罪名，包括非預謀殺人、過失殺人罪、攻擊罪(Assault)、二級魯莽危害行為(Reckless Endangerment 2nd)、魯莽駕駛(Reckless driving) 、無證駕駛機動車、高速公路超速(Speeding- Restricted Highway)。

長島 華女 大學點

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