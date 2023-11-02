網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。(市警局提供)

皇后區長島市 近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男 受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。

據警方報告，事件發生在10月23日晚上10時15分，兩名為19歲和25歲的華裔男子，在網上和他人相約將美金換成人民幣，並到長島市24街42-20號見面；當受害者與該男子交談時，另外兩名男嫌從背後接近受害者，其中一人猛擊19歲男子的頭部，並強行拿走了他裝有大約3萬4000元的背包；兩名受害人的傷勢並不嚴重。

三名男嫌隨後從24街向北徒步逃往皇后廣場南(Queens Plaza South)；警方認為此三人是一夥的，並於近日三名嫌疑人的監控圖像，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據悉，華人換匯被騙被搶的案件近來屢屢發生，有華女 依指定地點到達交易地點後，被他人用胡椒噴霧噴臉，被搶萬元名牌包，也有華男被搶名表。

中國駐紐約總領館此前提醒，私下換匯不僅存在很大的法律和權益風險，還可能違反中國外匯管理規定和美國法律；美國法律規定，凡是跨境金錢交易超過1萬美元，包括多次小額交易的總數超過1萬元的情況，必須申報。

且私下換匯全靠雙方互信，沒有安全保障，還有可能遭遇銀行帳戶被盜的風險。如果換匯非法來源的資金，當事人可能將會涉及「洗錢罪」，恐怕會影響其在美國的生活，情節嚴重者或將被判刑或遣返。