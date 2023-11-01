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無證客大量湧入 紐約市11萬公校生無家可歸 創歷史紀錄

記者張心／紐約即時報導
無家可歸公校生的數量較前一學年增加了14%，主要原因是無證移民的大量湧入。(市長辦公室提供)
無家可歸公校生的數量較前一學年增加了14%，主要原因是無證移民的大量湧入。(市長辦公室提供)

根據11月1日披露的最新統計數據，上一學年，紐約市有九分之一的公校生無家可歸，數量高達11萬9320人，創下歷史紀錄。

「兒童權利倡議組織」(Advocates for Children)的最新報告指出，11萬9320名無家可歸的公校生，其中4萬0840人住在庇護所，7萬2500人寄人籬下，剩下約5900人分別住在酒店、汽車旅館、甚至是沒有遮擋的地方。全市五大區中，布朗士區無家可歸公校生數量最多，占據該區生源的22%。

分析指出，無家可歸公校生的數量較前一學年增加了14%，主要原因是無證移民的大量湧入。由於紐約市的住房短缺、庇護所系統的滿員、教育系統的財政壓力等原因，使無家可歸的學生數量不斷增長，成為全市教育系統的新威脅。

由於疫情影響，紐約市公校優質生源大量流失，公校生總數急遽下降，而新湧入的無家可歸移民學生數量在不斷增加，恐怕對整個教育系統將帶來極大轉變。「兒童權利倡議組織」認為，這些學生更加脆弱，會有更高的輟學率和缺勤率，「情況會愈來愈嚴重，當我們看教育成績時，住在庇護所的學生學術表現尤其糟糕。」「兒童權利倡議組織」政策主任利維恩(Randi Levine)表示。

無家可歸的公校生主要來自新移民家庭，由於學業表現不佳，一些公校校長擔心，移民學生哪怕到畢業時，也無法完全追趕上普通公校生的水平。他們建議市教育局設立獨立的辦公室來監督這些新移民學生，更好地提供資源支持。

與此同時，一些教育工作者也擔心，無證客和新移民家庭學生存在孤僻、不合群、難以融入等心理健康問題，認為如果一場學生間的心理健康危機到來，當局和公校恐怕還來不及準備。「如果不能防患未然，及時做好輔導工作，那麼恐怕他們今天在公校，明天就進了監獄。」非營利組織「公校心理輔導」(Counseling in Schools)負責人福奇(Kevin Dahill-Fuchel)說。

公校 移民家庭 教育局

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