紐約警局首對華裔父子兵…他晉升2級警探 獲父親同號警徽

對於警徽「2882」回到兒子手中，李海平表示很自豪，「華人喜歡8，這是我挑這個號碼的原因」。(記者高雲兒／攝影)

紐約警局誕生第一對華裔 警官父子兵，父親在今年6月剛過退休 ，兒子就在10月升職，並接過和父親號碼相同的警徽；他們感到自豪的同時，表示將持續為社區進行服務。

即將在兩天之內滿29歲的華裔警員李健樂(Robert J. Lee)於31日收到兩份大禮，先是在皇后區大學點 警察學院的升職典禮上，晉升為二級警探，和父親李海平(Hoiping Lee)退休時的職位一樣；同時他還得到和父親號碼相同的警徽「2882」，一個已經跟隨李海平20多年的號碼。

已經當警察六年的李健樂先在9分局工作4年多，之後到至今在6分局；他說，很高興能跟從父親的腳步，並開玩笑表示「因為不愛讀書，教師醫生是不行的了」，但他從小受父親影響，覺得做警察可以感受到幫人的快樂，於是將此付諸實現，「我很希望能夠打電話給受害人， 告訴他們『嘿嫌犯抓到了』」；

59歲的李海平毫不諱言地表示，確實從小引導孩子做警察，「這是份很好的工作，但終究是他自己的路，他選擇走我的路，我也很高興」；他介紹，自己8歲從香港來美，從1996年開始在警局服務，但因為感染新冠於今年6月退休，「這個(升職)時間很不錯，我退休了，他(兒子)接上了」。