Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

據新聞網站Semafor獨家報導，拜登 總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報 （The New York Times）17日加薩 醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。

兩名知情人士告訴Semafor，拜登上周稍早在白宮羅斯福廳會見幾名華爾街高層人士時表示，他認為紐約時報下的標題不負責任，甚至可能引發中東戰事的升級；最讓他氣憤的是，這個標題竟然「出現在一家美國報紙上」。

紐約時報17日的頭條新聞標題偏重哈瑪斯的說法，意指以色列是加薩醫院空襲的幕後黑手，並造成500名平民喪生；然而哈瑪斯當局並沒有對此說法提供任何證據。

在這個新聞出現後，拜登的約旦之行胎死腹中。當時拜登正啟程前往中東，預定與中東各國領袖就以哈衝突進行協商；然而加薩醫院遇襲消息傳出後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）取消與拜登的會面，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）也叫停一場原定讓拜登和埃及、巴勒斯坦領袖齊聚一堂的峰會。

浮華世界（Vanity Fair）稱其取得紐約時報內部的一連串Slack訊息，指其編輯群曾對加薩醫院遇襲的新聞標題產生疑慮及辯論。

紐約時報在23日罕見地刊出一則編輯室啟事（Editors' Note），對於17日的頭條新聞做出解釋及自省，承認該報過於依賴哈瑪斯的說法，但沒有明確向讀者指出這些說法無法立即核實。

根據美國情報單位與獨立機構各自進行的調查，加薩醫院爆炸事故，是由哈瑪斯麾下的「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」發射炸彈失敗所導致。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點