紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

兩名華男在奧克拉荷馬州 (Oklahoma)開妓院，服務大麻 種植場經理和管理人員，他們先後將十幾名女性販賣到這個妓院。這兩名華男被指控人口販運，其中一名嫌犯江峰(Feng Jiang音譯)於24日在紐約市 被逮捕，另一名嫌犯林健(Jian Lin)仍在逃。

根據一份匿名舉報，奧克拉荷馬市西北部一棟一層房屋內有性販運活動。舉報人稱，經常有幾輛車停在那棟房屋前；許多車都掛著外州車牌。奧克拉荷馬州緝毒局經過四個月的調查發現，該房屋已成為奧克拉荷馬州各地醫用大麻農場經理和管理人員的妓院。從去年10月到今年2月，共有十幾名婦女被販賣到這裡當妓女。

24日，紐約市警方逮捕了43歲的江峰，他被指控是空運婦女到奧市賣淫這一經營活動的老板。一個月前，奧克拉荷馬多郡大陪審團指控江峰犯有販運人口罪。該起訴書25日公布。

大陪審團對此案同謀，31歲的林健也提出了人口販運指控。他被指控將女性從奧市機場帶到妓院，給這些妓女買食物和安全套。林健仍然在逃。

法庭記錄顯示，接到舉報後，緝毒特工對這所房屋進行了監視，安裝了一個桿狀攝像頭，並清查了垃圾。據一名探員估計，四個月內有超過100輛車到過這個地方，其中大多數人的停留時間不超過一小時。該探員還報告說，在垃圾箱中發現了幾十個用過的安全套。

緝毒局探員於2月23日突襲了這家妓院、林健居住的公寓和其他地點。林健當時因毒品相關罪名被捕，探員稱，他們在林的公寓裡發現了K粉，在臥室找到了4萬4342元現金，在他的車裡找到了 5197元現金。林健在交納了1萬元的保釋金後於第二天獲釋。

江峰沒有在二月的突襲行動中被捕。緝毒局稱，直至本月，江峰一直居住在紐約市，而且他繼續在奧克拉荷馬州販賣婦女。

奧克拉荷馬州麻醉品和危險藥物管制局局長安德森（Donnie Anderson）在一份有關此案的新聞稿中說，販賣人口是一種掠奪弱勢群體的邪惡犯罪。