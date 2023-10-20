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以哈衝突餘波持續蔓延紐約 9人涉仇恨犯罪被警緝

記者顏潔恩／紐約即時報導
自從以哈爆發衝突以來，世界各地便有大大小小聲援巴勒斯坦的活動，其中造成爭議的事件頻傳。圖波多黎各示威活動。（Getty Images）
自從以哈爆發衝突以來，世界各地便有大大小小聲援巴勒斯坦的活動，其中造成爭議的事件頻傳。圖波多黎各示威活動。（Getty Images）

由以哈衝突引發的餘波持續在紐約市發酵，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉華社街頭目前發生一起仇恨犯罪，九名親以的男子在街上發現三名穆斯林男子，隨即向他們發表反巴勒斯坦和反回教等的仇恨宣言，隨後近身發動攻擊；受害者中有未成年者，警方目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於本月11日晚上11時15分許，在貝瑞吉4大道交86街處，當時九名相信是支持以色列的男子，分別坐在三輛轎車上經過該處，手中還在揮舞著以色列的國旗；當他們看見三名年輕的穆斯林男子時，幾人按下車窗，朝著他們大喊帶有仇恨信息的口號，當聽見對方回應「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)時，眾人將車停在街邊，並下車朝三人的方向跑去。

由於對方人多勢眾，三人很快便被包圍毆打，各自遭遇不同程度的傷害，施暴者不久後便衝回車內，驅車逃逸；68分局警員隨後趕到現場調查，指出三名受害者是阿拉伯或巴勒斯坦籍，其中一名是18歲未成年，另兩人年齡也不大，分別是19歲和21歲，傷勢無大礙。

警員試圖從現場截取九名嫌犯的監控錄像，但至今並沒有相關畫面，加劇調查的難度；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

巴勒斯坦 以色列 布碌崙

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