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瓦斯價格回穩 紐約市供暖費估降5% 長島居民可省近百元

記者劉梓祁／紐約即時報導
國家電網預計，今冬紐約市和長島用戶的供暖費用將分別比去年降低約5%和8%。(本報檔案照)
國家電網預計，今冬紐約市和長島用戶的供暖費用將分別比去年降低約5%和8%。(本報檔案照)

紐約市長島百萬居民提供電力和瓦斯的國家電網(National Grid)，於11日公布本年度冬季帳單預測，表示自一年前供暖費用創下歷史高峰以來，本年瓦斯市場價格預計在即將到來的供暖季來臨時回穩，紐約市和長島用戶的供暖費用將分別比去年降低約5%和8%。

紐約市民可比去年省60元

在紐約下州，國家電網主要為布碌崙(布魯克林)、皇后區南部、史泰登島和長島的住戶服務，共計約190萬客戶；該公司預測，基於目前的市場狀況，並假設今年冬季為「典型情況」，紐約市的供暖客戶，在2023年11月1日至2024年3月31日五個月的供暖季中，平均使用725千卡(Therms)的家庭預計將比去年冬季少支付約60元，相對於去年減少4.9%。

對於長島的供暖客戶，今年供暖季平均使用725千卡的家庭預計將比去年冬季少支付約94元，相對於去年減少8.3%。

國家電網紐約地區客戶和社區參與副總裁利特爾約翰(Melanie Littlejohn)表示，儘管預計今年冬天的能源價格將較低，但依然鼓勵客戶減少能源消耗，在減少費用的同時，還可以幫助降低能源成本並對抗氣候變遷

該公司還建議每個家庭，進行免費五分鐘在線家庭能源調查，並獲得定制節能報告，鏈接為rlshortener.at/jvzZ7。此外，該公司還推薦居民每年維護供暖系統，並在供暖季節每個月清潔或更換過濾，同時密封冷氣可以進入的漏洞和裂縫，以節省每年15%的能源成本。

通風口若堵塞需多用25%電

國家電網還指，及時整理擺放在通風口處的家具亦有助於節約費用，否則堵塞的通風口需要多用25%的額外能源。其餘建議還包括，若需離開家超過兩個小時，以及每天晚上入睡前，可將恆溫器調低，因每調低一度，可以節省1%至3%的年度供暖成本。

另外，聯邦政府的住宅能源援助計畫(HEAP)亦會幫助符合條件的客戶獲得財政補助，以支付家庭供暖費用。據悉，該補助金無需還款，但由社會服務部門管理，若有意申請，需聯繫居住地社會服務部門。

長島 紐約市 氣候變遷

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