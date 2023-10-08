每筆收入半數要繳MTA 黃色計程車司機州長辦公室外示威要求豁免堵車費

代表皇后區多地的州眾議員羅哈斯(前排右二)到場表達支持。(記者許君達／攝影)

在紐約市 計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)的組織下，近50名黃色計程車業者8日在曼哈頓中城的州長辦公室外舉行示威，抗議對計程車徵收堵車費 。

聯盟執行主任德賽(Bhairavi Desai)表示，對運營範圍主要位於堵費收費區內的黃色計程車不加豁免是不公平的。紐約傳統計程車本已生存維艱，MTA 在上周召開的堵車費定價會議上也提到了這一點，然而在給出的四個方案中，依舊堅持對計程車「課堵税」。雖然費用會由乘客直接負擔，但乘客若選擇減少乘車，那麼最終受損失的還會是司機。參加示威的州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，疫情之後，計程車的需求本就不振，再增加一筆開支，將給包括司機在內的勞動階層施加更大的經濟壓力。

示威參與者絕大多數都是膚色各異的少數族裔新移民，其中華人司機為數不少。從業超過20年的何彤(Ho Tong)介紹，黃色計程車業者需要負擔的成本除了日常的加油和養車外，還必須向MTA和TLC兩個機構繳納強制費用，其他成本還有一年三次的車輛年檢、以及愈來愈多被超速攝像機抓拍而吃到的罰單。

MTA徵收的計程車強制費用在2009年以前是單程0.5元，2009至2019年間增至2.5元，而從2019年至今，每筆車費收入中都要抽出3元繳納給MTA。而根據目前的堵車費方案，進入收費區的每一次行程，客人都需要再多付1或1.5元。計程車司機聯盟算了一筆經濟賬：如果按照下限1元徵收，那麼未來非高峰時段的計程車起步價將達到8元，其中一半要由MTA收走，另有1元要交給TLC，司機只能掙得3元毛利，按70%的運營成本計算，司機的淨收入不到1元。

何彤表示，他覺得現在的生意難以為繼，已經打算賣掉車牌不再幹了。不過，由於傳統計程車行業在高額成本和新業態衝擊的壓力下已經式微，願意接手的人數非常有限。參與示威的司機鍾先生透露，在最火爆的時代，一個牌照能賣到100萬元，而現在10萬出頭能夠出手就很不錯。因此，很多司機被困在高額負債和慘淡經營之間難以脫身，聯盟成員曹耀均的弟弟就因壓力過大而在2018年絕望自殺。他說，「如果我們不站出來，還會有人因此而死。」