妻子生日這天 前紐約市警局工會主席56歲飲彈自盡

前紐約市警局工會（NYPD Captains Endowment Association）主席利希特（Roy T. Richter）驚傳自殺身亡。圖為2001年檔案照。Getty Images

前紐約市 警局工會（NYPD Captains Endowment Association）主席羅伊·T·利希特（Roy T. Richter）驚傳自殺身亡，56歲的利希特於3日在上州 威徹斯特郡（Westchester）的一處公園內被發現死亡，法醫驗屍後確認利希特死因為「口腔內的槍傷」，而令人不敢相信的是，這場悲劇就發生在里斯特妻子生日的這一天。

每日郵報報導，利希特在紐約市警察局服役了33年，於2020年1月退休，曾擔任執行證書部門的副督察，負責授權城市的槍支許可。此外，利希特還連任三屆，擔任了12年的警長協會主席，在他任內，他談判了多項協議，多次為紐約市基層警員爭取權益，一直到卸任最後一天還有新的協議達成共識。

除了在警察工作方面的工作，他還擔任提供各種醫療福利 給5,500個家庭的福利基金主席，並擔任320億美元的警察養老金基金的受託人，並且他還是Bifulco＆Richter LLP律師事務所的律師和合夥人，專門從事勞工、稅收和資產規劃工作長達23年。