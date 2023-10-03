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紐約150所公校被淹 教育局承認應對暴雨「慢半拍」

記者張心／紐約即時報導
市教育局長班克斯承認，市府在通知極端災害天氣時指令不及時、不清晰，導致公校陷入混亂。(市長辦公室提供)
市教育局長班克斯承認，市府在通知極端災害天氣時指令不及時、不清晰，導致公校陷入混亂。(市長辦公室提供)

紐約市於9月29日降下歷史性大暴雨，約150所公校發生洪災，市教育局長班克斯(David Banks)10月3日承認，市府在通知極端災害天氣時指令不及時、不清晰，導致公校陷入混亂、學生處於危難，市長亞當斯(Eric Adams)則不這麼認為。

近日，亞當斯因對紐約市特大暴雨災害預警不足，招致公眾和傳媒批評。市教育局長班克斯成了市府高層中，唯一一位承認市府確實「慢半拍」的官員。班克斯認為，「我們應該同家長、老師、校長進行更明確的溝通，提前告知他們在大暴雨時應該如何應對。」

根據教育倡議媒體Chalkbeat報導，亞當斯和班克斯在9月29日的暴雨簡報中，因為要求學生和老師「就地避難」，但並沒有同時告知公校管理層，導致各方由於對「就地避難」的理解不同，使市教育局立刻禁止了任何人進入或離開公校建築，讓想要接孩子回家避難的家長陷入混亂。

「我認為，市長所說的『就地避難』是指留在原地，而不是讓孩子們走到外面去，比如離開教學樓到街上。」班克斯解釋，「避難」本質上是一個指示說明，但誰知造成了巨大的胡亂和誤會，令許多家長以為市長的意思是請他們去公校把孩子接走。

然而，亞當斯在3日否認他曾經發出這一指令，「不，不，我們說的是，對孩子們最安全的地方就是公校，這就是我說的。」

亞當斯隨後補充，如果未來需要避難，或者因為惡劣天氣不得不關閉公校，他會令班克斯做出決定，「我們從來沒有宣稱過『我們是完美的』。」

公校 教育局 亞當斯

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