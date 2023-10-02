詐欺案紐約開審 川普：可恥審判、獵巫

檢察官詹樂霞提告前總統川普的資產造假，川普2日親自到庭，他在庭外批這是對他「政治獵巫」。（Getty Images）

前總統川普 遭紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，2日第一天開庭。美聯社報導，川普抵達法院時顯得忿忿不平，川普午休時間接受媒體訪問時說：「可恥的審判。」他也說，主審法官恩格隆(Arthur Engoron)應該被撤職。

在法庭內，川普坐在被告席絕大多數時間保持沉默，雙手抱胸，一臉不悅，偶爾還翻白眼；聆聽詹樂霞列舉他事業名下資產如何灌水蒙蔽銀行及保險公司時，怒目以對。川普辯護律師凱斯(Chris Kise)則與法官唇槍舌劍。

堅稱一切清白的川普在法庭外對媒體說，訴訟都是為了破壞參選的打壓手段，「我認為這個國家的人民無法容忍如此狀況」。川普休息時間行經詹樂霞時報以冷笑，詹樂霞則微笑離開。

就在川普出庭的同時，競選團隊立刻向支持者募款。開庭之前，川普便稱這起案件是「獵巫行動」，企圖阻撓他獲得共和黨2024年總統候選人的提名。法官允許攝影機進入法庭。

檢方傳喚第一名證人是多年擔任川否集團會計師「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)會計師事務所合夥人班德爾(Donald Bender)。班德爾說，負責處理川普與川普事業稅表，從2011年起直到退休，平常工作有45%至55%都與川普有關。

美聯社報導，庭訊結束後，川普聲稱頗有斬獲，因為紐約州高等法院法官恩格隆當庭指出，有關川普2011年財務報表造假的指控，恐怕已超過追訴期。詹樂霞辦公室律師華勒斯(Kevin Wallace)則說，檢方將證明指控內容與年代較近的貸款 協議有關。