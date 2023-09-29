紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約市今晨開始受暴雨影響，全市多處已出現洪災 ，地鐵 絕大多數線路受到影響。州長霍楚早10時左右宣布，大紐約地區進入緊急狀態。

根據MTA，截至今日中午，全市過半地鐵線路全線或部分停運：B/G/W全線停運，1/2/3/4/5/6/E/D/F/L/N/Q部分停運，7/A/C/M/J/Z/R出現延誤；布朗士區南部受災嚴重，北線鐵路(Metro North)基本停運。

不少紐約客已經在社群平台上更新雨勢，可見各區的路況都受到洪水 的影響，造成大面積交通延誤。位於皇后區的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)附近出現淹水，在現場的民眾表示，機場附近路段的大中央大道(Grand Central Parkway)都「已經變成湖」，而A航廈似乎也倒灌進水。

Grand Central Parkway by LGA is a lake pic.twitter.com/lZrp9TKELZ — David Gelles (@dgelles) 2023年9月29日

WOW - incredible flooding inside Terminal A at #LGA #nbc4ny pic.twitter.com/xCB4Je3is4 — Steven Bognar (@Bogs4NY) 2023年9月29日

從今晨開始的雨勢目前看來未有減輕的跡象，各區都出現洪災預警，國家氣象局(National Weather Service)發布的暴洪預警(flash flood warning)預計：曼哈頓、皇后區、布魯克林以及新州的哈德遜縣雨勢將會持續至下午2時30分，降雨屆時將達4-6吋，並且可能再下4吋；雨勢今晚仍會持續。