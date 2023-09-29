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暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

世界新聞網何卓賢／即時報導
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約市今晨開始受暴雨影響，全市多處已出現洪災地鐵絕大多數線路受到影響。州長霍楚早10時左右宣布，大紐約地區進入緊急狀態。

根據MTA，截至今日中午，全市過半地鐵線路全線或部分停運：B/G/W全線停運，1/2/3/4/5/6/E/D/F/L/N/Q部分停運，7/A/C/M/J/Z/R出現延誤；布朗士區南部受災嚴重，北線鐵路(Metro North)基本停運。

不少紐約客已經在社群平台上更新雨勢，可見各區的路況都受到洪水的影響，造成大面積交通延誤。位於皇后區的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)附近出現淹水，在現場的民眾表示，機場附近路段的大中央大道(Grand Central Parkway)都「已經變成湖」，而A航廈似乎也倒灌進水。

從今晨開始的雨勢目前看來未有減輕的跡象，各區都出現洪災預警，國家氣象局(National Weather Service)發布的暴洪預警(flash flood warning)預計：曼哈頓、皇后區、布魯克林以及新州的哈德遜縣雨勢將會持續至下午2時30分，降雨屆時將達4-6吋，並且可能再下4吋；雨勢今晚仍會持續。

29日早，受到暴雨影響，紐約市羅斯福高速公路(FDR Drive)的一段已經完全...
29日早，受到暴雨影響，紐約市羅斯福高速公路(FDR Drive)的一段已經完全淹沒在洪水之下。(美聯社)

地鐵 洪災 洪水

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