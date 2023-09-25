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穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

世界新聞網王若馨／即時報導
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

民主黨籍賓州參議員費特曼（John Fetterman）的服飾近來成為話題，因為他一向以連帽衫搭短褲出入議場，甚至迫使參院民主黨領袖舒默放棄對議員的服裝規定。有記者日前模仿費特曼的休閒打扮，前往紐約多家高級餐廳，想測試這樣的穿著，在紐約的上流社交場合能否過關。

紐約郵報記者列文（Jon Levine）造訪多家紐約名聞遐邇的餐廳，結果多數高級餐廳的前台接待，對於服飾採取的標準都比參院還要嚴格。

位於上東區的Daniel法國餐廳把列文擋了下來，在這裡七道小點的品嘗菜單是275元。

Daniel餐廳的前台承認她沒聽過費特曼，「但不管他的職業是什麼，只要穿著不符規定就無法入內。」她說。

米其林三星餐廳Le Bernardin的前台則對列文皺了皺眉，「運動服不行。」這裡的套餐是480元。

Le Bernardin的侍酒師提醒列文，該餐廳提供外套與長褲的租借。 

米其林二星餐廳Jean-Georges的四名接待員一臉為難，堅稱入內用餐一定要符合著裝規定，其中一人脫口說「我從來沒看過有人穿這樣來…」，另一人說「如果是Lady Gaga就無妨。」

四季酒店中的The Grill餐廳，在看了他一眼後直接把門關上。

「你去買一條牛仔褲就可以了，」門房對他說，「我們對待億萬富翁就像對待百萬富翁一樣。」

列文也有好消息給費特曼：Nobu、Gramercy Tavern，還有消費額一次要上千元的Masa，都沒有挑剔他的服裝。

米其林三星的素食餐廳Eleven Madison Park告訴列文，如果費特曼大駕光臨，他們一定會熱情接待，「你可以穿任何衣服，你只需要有穿衣服就可以了。」

影片來源：YouTube New York Post

參院 民主黨 三星

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