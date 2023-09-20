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皇后區4小學 獲「藍帶學校」稱號

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
法拉盛的第244小學獲得藍帶學校的殊榮。(取自該學校官網)
法拉盛的第244小學獲得藍帶學校的殊榮。(取自該學校官網)

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)20日宣布，在她選區的皇后區的四所小學，獲教育部的「藍帶學校」(Blue Ribbon Schools)稱號，紐約州則共有22所學校被選為藍帶學校。

教育部的「藍帶學校」國家計畫，是美國公立及私立學校可以獲得的最高榮譽，旨在認可全國傑出的小學、初中及高中，表彰它們的整體學術表現或是在減少不同學生群體之間的成績差距方面所取得的進步。

孟昭文所代表的紐約州國會第六選區，包含西、中以及東北皇后區等地區，今年共有四所學校獲得藍帶學校稱號，它們分別為：位於貝賽(Bayside)的第205小學，亦即Alexander Graham Bell小學，提供學前班至五年級課程；位於法拉盛的第244小學，亦即積極學習小學(Active Learning Elementary School)，提供學前班至三年級課程。

位於法拉盛的第242小學，亦即Leonard P. Stavisky學校，提供學前班至三年級課程，以及位於森林小丘(Forest Hills)的第303小學，亦即透過藝術追求卓越學院(The Academy For Excellence Through The Arts)，提供學前班到五年級課程。

對於第205、242、以及244小學，這已是它們第二次獲得藍帶殊榮。據了解，今年為「藍帶學校」國家計畫第40周年，全國共有353所學校獲得藍帶稱號，紐約州則有22所。

孟昭文表示，藍帶學校是一項傑出的成就，祝賀這些當地學校獲得這一殊榮。這突顯整個學校團隊的努力和奉獻，為自己的選區有這些學校並為社區孩童服務感到自豪，「我們的孩子是我們的未來，他們的教育必須始終是首要任務。」

教育部 紐約州 孟昭文

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