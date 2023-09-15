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侯友宜會紐約市警局長 取經美國治安管理經驗 未談政治

記者張心／紐約即時報導
市警局局長卡班(右)接待國民黨總統參選人侯友宜(左)參訪紐約市警總局。(市警局提供)
市警局局長卡班(右)接待國民黨總統參選人侯友宜(左)參訪紐約市警總局。(市警局提供)

國民黨總統參選人侯友宜15日到訪紐約市警總局，由市警局局長卡班(Edward Caban)接待，二人就紐約市、新北市治安交換意見，席間未談論政治問題。

侯友宜此番參訪持續一個半小時，因聯合國大會封路等交通狀況，原訂上午10時30分的會議，在約上午11時開始。兩人首先進行了約30分鐘的對談，就紐約市和新北市的犯罪打擊策略、刑偵追蹤技術、警局內部管理等多方面展開交流。隨後一同參觀市警局核心部門「情資整合即時打擊聯合指揮中心」(NYPD Command Center)，近距離觀察其運作模式。

影片來源: 記者張心/攝影

卡班介紹稱，該中心是全世界規模最大的情資整合系統，於2005年7月以1100萬美元經費設立，包含全美、全紐約州的公民資料、犯罪信息，極大便捷市警迅速進行即時線上查詢、情資分析，快速集結各方資源、強化犯罪打擊效率。侯友宜對此表示稱讚，並稱台灣警界也愈來愈重視「即時信息」，借助高科技數據網絡迅速調取資料，在快捷打擊犯罪中頗有成效。

侯友宜還表示，目前正值聯合國大會期間，紐約作為聯合國所在，各國元首政要即將到來，各種維安勤務也非常繁重。他對「情資整合即時打擊聯合指揮中心」透過大數據資料庫，便於員警即時線上查詢、分析情資等，留下了深刻的印象，並為紐約市警察兄弟送上祝福。

據與會者透露，兩人對紐約市和新北市的治安現狀也交換意見。卡班表示，紐約市近年來重罪減少，但槍枝暴力等案件依舊是困擾。侯友宜稱，台灣鮮少有槍支問題，暴力犯罪也很少，但電信欺詐、盜竊現象依舊存在。兩人探討如何將高科技手段運用在犯罪打擊中，包括無人機、攝像頭等，不僅實現路面巡邏，也能加入天上巡警，實現城市的長治久安。

侯友宜此次到訪市警局由國民黨副主席夏立言牽線，並在華裔律師莫虎安排之下成行。莫虎是紐約市前副警察局長，退休多年、多次來台，更曾與台灣警政署交流。他表示「侯市長和卡班局長相談甚歡」，侯友宜作為曾經的警政署署長，對於紐約市治安管理經驗非常感興趣，台灣的犯罪治理也不見得比美國差，在向卡班局長介紹時，他也對亞洲的警局經驗十分好奇，於是順利促成這次合作。

國民黨總統參選人侯友宜15日到訪紐約市警總局。(記者張心／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜15日到訪紐約市警總局。(記者張心／攝影)

紐約市 侯友宜 聯合國

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