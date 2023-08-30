紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 一名34歲華女 日前在曼哈頓搭乘地鐵 時，遭一名陌生男子推下站台，幸好在地鐵駛入站以前被其他乘客救起；警方暫時將此列為隨機攻擊，未以仇恨犯罪調查。

該案發生於29日晚上11時左右，受害者許亞楠正在回家路上，她在地鐵1/2/3號線Chambers街站等車時，在未起衝突的情況下，一名男子從身後雙手推她的腰，將她推落站台。

許亞楠表示，她來自中國河南，兩、三個月前和丈夫來美，目前在事發地附近的一家按摩店當學徒；她說，當時自己下班坐地鐵回家，站在距離站台大約三呎遠的地方，但突然有一股大力將她推下站台；許亞楠表示，當時她完全沒有任何預警，兇手突然用盡全部力氣從將她推下去。

許亞楠一開始想要站起來未果，攀爬了一陣後，她用雙手把自己撐起來，在兇手逃跑後，其他三名男性乘客也將她拉上月台。 受害者隨後被送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)接受治療，她的左腿骨折，但無性命危險。

醫生也表示她需要動手術，這令沒有保險的她感到擔憂，「醫院告訴我必須全部自費，普通檢查已經要幾百塊，不確定要怎麼負擔。」

許亞楠說，自己連哭泣的機會都沒有，這件事讓她非常害怕，不知道自己今後還敢不敢坐地鐵；目前警方仍未向她透露更多信息，「我認為那個兇手一定是瘋了。」

警方透露，許多目擊者看見嫌犯的模樣，形容他是一名40多歲、膚色較淺的男子，大約6呎高，犯案時身穿紅色衣服、棕褐色的靴子和深色運動褲，嫌犯目前還在逃。