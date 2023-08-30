我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

北卡槍案／兇嫌齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一名34歲華女日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下站台，幸好在地鐵駛入站以前被其他乘客救起；警方暫時將此列為隨機攻擊，未以仇恨犯罪調查。 

該案發生於29日晚上11時左右，受害者許亞楠正在回家路上，她在地鐵1/2/3號線Chambers街站等車時，在未起衝突的情況下，一名男子從身後雙手推她的腰，將她推落站台。 

許亞楠表示，她來自中國河南，兩、三個月前和丈夫來美，目前在事發地附近的一家按摩店當學徒；她說，當時自己下班坐地鐵回家，站在距離站台大約三呎遠的地方，但突然有一股大力將她推下站台；許亞楠表示，當時她完全沒有任何預警，兇手突然用盡全部力氣從將她推下去。

許亞楠一開始想要站起來未果，攀爬了一陣後，她用雙手把自己撐起來，在兇手逃跑後，其他三名男性乘客也將她拉上月台。 受害者隨後被送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)接受治療，她的左腿骨折，但無性命危險。 

醫生也表示她需要動手術，這令沒有保險的她感到擔憂，「醫院告訴我必須全部自費，普通檢查已經要幾百塊，不確定要怎麼負擔。」

許亞楠說，自己連哭泣的機會都沒有，這件事讓她非常害怕，不知道自己今後還敢不敢坐地鐵；目前警方仍未向她透露更多信息，「我認為那個兇手一定是瘋了。」

警方透露，許多目擊者看見嫌犯的模樣，形容他是一名40多歲、膚色較淺的男子，大約6呎高，犯案時身穿紅色衣服、棕褐色的靴子和深色運動褲，嫌犯目前還在逃。

警方已公布嫌犯照片，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。(市警提供)
警方公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

地鐵 華女 日落公園

上一則

州勞工廳拒查「工資盜竊」申訴 數百護理員曼哈頓集會抗議

延伸閱讀

時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓

時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓
127年歷史的水管突破裂 水往下流入地鐵成奇景

127年歷史的水管突破裂 水往下流入地鐵成奇景
勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡

勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡
地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他

地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

2023-08-24 07:53

超人氣

更多 >
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

午睡對健康好嗎？你該知道的5件事