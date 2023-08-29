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布碌崙鎚殺案2孩童傷勢好轉 男童轉普通病房、女童準備動手術

記者顏潔恩／紐約即時報導
女兒Sophie傷勢也有所好轉。(劉景洪提供)
女兒Sophie傷勢也有所好轉。(劉景洪提供)

布碌崙(布魯克林)租客鎚殺案導致一死二傷，外界對存活下來的兩名幼童的傷勢非常關注；最新消息透露，兩名孩童的傷勢都有好轉跡象，五歲男童已從重症病房轉至普通病房，四歲女童則準備擺脫呼吸機，進行下一階段的手術。

在死者趙招招丈夫劉景洪的授權下，非營利機構日前已在網上設立GoFundMe網頁，如今已為倆小孩籌募超過15萬元；籌款團隊目前也在網頁上更新兩名幼童的傷情，表示兩人都有好轉跡象。

早前已甦醒過來的男童David陷入「暫時性失憶」(Temporary Amnesia)，認不得自己的父親，不過他能夠表達自己的需求和想法，令人感到安慰；此外他已從重症監護室轉至普通病房，「這意味著他離康復又邁進了一大步」，而原本會一直從睡夢中驚醒，最近也有明顯改善，可以安然入睡。

與此同時，他的妹妹Sophia傷勢也有所好轉，之前因肺部感染插上呼吸機，最近已準備擺脫機器，這在醫療團隊看來是「康復路上很重要的里程碑」，說明她的身體正努力復原，可以更進一步動下一階段的手術。

籌款團隊也提到，劉景洪目前在兩名孩童之間的病房來回走動，以確保他們都能得到所需的照顧和關注，「雖同在一家醫療治療，但病房之間的距離給他帶來很大的壓力和障礙，然而他用行動證明愛是無止境的」；此外劉的家人也一直持續地組織輪班，確保24小時都有人陪在孩童的左右。

雖然最危險的階段似乎已經過去，但所有人都不會放鬆警惕，以應對未來可能出現的變化；「前方的道路依然充滿挑戰，但有了你們的支持，我們相信一切都會好起來的，我們相信社區的力量能夠幫助這些勇敢的孩子們克服康復道路上的每一個障礙」，感謝大眾的捐款和鼓勵，由衷感謝大家在這段時間內給予的幫助。

已甦醒過來的兒子David。(劉景洪提供)
已甦醒過來的兒子David。(劉景洪提供)

布碌崙 租客 布碌崙鎚殺案

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