華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 華人社區23日下午發生一起嚴重的凶殺案件，一名華裔 男子與同為租客的華裔女子吵架發生激烈爭吵，這名男子最後竟拿起鐵鎚攻擊這名女子及其兩名幼童。警方證實，遭襲擊女子已死亡；她的兩個孩子傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

下午快到2時的時候，市警72分局警員接到911報警後來到地址為日落公園52街531號公寓樓二層的一間公寓內，發現一名43歲的華裔女子和兩名幼童，一名五歲的男童和一名三歲的女童倒在血泊中。

據現場流傳出的一段視頻，一名警察將滿身是血的男童抱在懷裡，男童的頭靠在警員肩膀上，看起來已失去意識；而另一名警員則雙手撐著另一名女童，她也同樣渾身是血，毫無反應。

警方在現場搜到一條鐵鎚，相信是兇手的犯案工具。警察趕到時，身上帶著血跡的華男嫌犯正要走出公寓樓，被警方逮捕。

這名男嫌犯和被害女子同住在一個小三居室公寓內。據同住該公寓樓的馬女士介紹，被害女子實際上是二房東，她自己和孩子住一間房，把另兩間房分租給了嫌犯和他弟弟。受害女子和嫌犯因為居住問題經常發生爭吵，本來嫌犯月底就要搬走，不知出於什麼原因，23日下午的爭吵突然變得激烈，導致了悲劇的發生。

被害女子的丈夫在俄亥俄州 工作，通常一個月回家一次，他已經得知了家人被害的消息，正在趕往紐約的途中。

嫌犯47歲，自己帶著一個9歲的男童一起生活，據說案發時，他自己的孩子就在身邊目睹了慘劇的發生。警方稱，案發後，嫌犯給居住在公寓另一房間的弟弟打了電話，要他把孩子帶著，但最後還是警方帶走了孩子。

馬女士介紹，因為居住在同一棟公寓內，她認識被害的女子和她的兩個孩子，她說被害女子還是比較和善的人，媽媽經常帶兩個孩子出來玩，孩子也很開心，沒想到遭此橫禍。