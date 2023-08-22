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受夠了…8成紐約人認無證客危機嚴重 州市長支持率大跌

記者張心／紐約即時報導
從去年起湧入的超過10萬的無證客，正給紐約州的公共服務網路，尤其是公校帶來巨大壓力。(市長辦公室提供)
從去年起湧入的超過10萬的無證客，正給紐約州的公共服務網路，尤其是公校帶來巨大壓力。(市長辦公室提供)

無證客危機不斷挑戰著紐約選民的底線，根據最新民調顯示，高達82%的民眾認為該問題嚴重，政府是時候遏制湧入的趨勢；與此同時，總統拜登、州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)的支持率也因此事大幅下滑。

根據錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)22日發布的最新民調顯示，82%的紐約選民認為，激增的無證移民危機是一項「嚴重問題」，54%的選民認為這「非常嚴重」，還有16%表示或許還「不嚴重」。

「我們發現·，無論是民主黨、共和黨、獨立選民，抑或是紐約上州或南部的居民，都普遍對無證移民危機表示擔憂，並對政府的應對失去耐心。」錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)指出，從去年起湧入的超過10萬的無證客，正給紐約州的公共服務網路，尤其是公校帶來巨大壓力。

錫耶納學院研究所在調研中列舉兩個選項，分別為「紐約人應該接受新無證客，並努力使他們融入紐約」，還是「紐約人已經為無證客做了足夠的努力，現在應該努力減緩湧入的趨勢」，結果超過58%的受訪者選擇了後者，只有36%選擇了前者。

此外，約三分之二的紐約市選民認為應重新安置無證客，而上州和郊區的選民則反對這一建議，強烈抗議將無證客送往他們所在的社區。

應對無證客危機的表現也使民主黨領袖遭受批評。調查發現，59%的受訪者認為拜登處理不合格，51%的選民對霍楚應對感到不滿，47%的民眾不滿意亞當斯的表現。

錫耶納學院研究所還指出，拜登在紐約的受歡迎程度首次下滑，「有50%的民眾對拜登不滿，46%的選民仍選擇支持他。」格林伯格說，作為深藍州的紐約，目前47%的民主黨人希望拜登在明年連任，但有46%的選民期待換另一位民主黨領袖。

霍楚的受歡迎程度和工作評級也創下歷史新低，連續五次在錫耶納學院研究所的民調中下滑。「大多數選民不滿意她應對犯罪以及無證移民問題的做法。」格林伯格說。

本次民意調查在8月13日至16日之間進行，受訪者為紐約州的803名註冊選民，其整體誤差範圍為正負4.4個百分點。

無證客 拜登 民調

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