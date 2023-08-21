我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

「把一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找

世界新聞網尤昱程／即時報導
全國電影日將在周末舉行，預計各電影票房又會往上提升不少。（美聯社）
全國電影日將在周末舉行，預計各電影票房又會往上提升不少。（美聯社）

還沒有趕上《芭比》或《奧本海默》的觀影機會嗎？這個星期日，你有機會在全美各地的電影院以每張僅4美元的優惠價格享受這兩部電影。

美聯社報導，第二屆全國電影日（National Cinema Day）將於27日舉行。在這一天，所有電影在有參與活動的電影院將以4美元的價格播放。超過3,000家電影院參與其中，這佔了美國大部分的影院，包括主要的連鎖影院AMC和Regal。

這是連續第二年在夏季末期推出的一日活動，去年首次舉辦的全國電影日由Cinema Foundation主辦，該基金會是美國電影院業主協會的非營利附屬組織，被認為是巨大的成功。

據估計，有810萬觀眾於於去年9月3日（星期六）購買了3美元的電影票，根據美國電影院業主協會的數據，2022年的平均電影票價格為10.53美元；有鑑於去年取得的成功，第二屆的票價將以提升1美元的價格回歸。

相較於去年電影日片單較為薄弱，僅有阿湯哥主演的《壯志凌雲：獨行俠》較為熱門，今年除了有全球賣破紀錄的芭比、諾蘭的奧本海默，以及剛上映兩周的漫威全新英雄電影《藍甲蟲》。相關資訊可上全國電影日官網查詢，或者到Fandango售票網訂購。

電影院 芭比 奧本海默

上一則

紐約校車司機或罷工 恐影響15萬公校生

下一則

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

延伸閱讀

「藍甲蟲」終結「芭比」冠軍霸業 超級英雄仍難再起？

「藍甲蟲」終結「芭比」冠軍霸業 超級英雄仍難再起？
DC首部拉丁超級英雄藍甲蟲 超越芭比奪周末票房冠軍

DC首部拉丁超級英雄藍甲蟲 超越芭比奪周末票房冠軍
「芭比」5連霸夢碎「藍甲蟲」北美票房奪冠「奧本海默」第3

「芭比」5連霸夢碎「藍甲蟲」北美票房奪冠「奧本海默」第3
大仁說財經／電影「芭比」大賣 商機滾滾來

大仁說財經／電影「芭比」大賣 商機滾滾來

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
18日執法人員出現在8大道繼續執法。(記者顏潔恩／攝影)

布魯克林8大道續嚴打攤販 華裔商家不服被捕

2023-08-19 06:41

超人氣

更多 >
才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」