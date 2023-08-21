全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找

全國電影日將在周末舉行，預計各電影票房又會往上提升不少。（美聯社）

還沒有趕上《芭比 》或《奧本海默 》的觀影機會嗎？這個星期日，你有機會在全美各地的電影院 以每張僅4美元的優惠價格享受這兩部電影。

美聯社報導，第二屆全國電影日（National Cinema Day）將於27日舉行。在這一天，所有電影在有參與活動的電影院將以4美元的價格播放。超過3,000家電影院參與其中，這佔了美國大部分的影院，包括主要的連鎖影院AMC和Regal。

這是連續第二年在夏季末期推出的一日活動，去年首次舉辦的全國電影日由Cinema Foundation主辦，該基金會是美國電影院業主協會的非營利附屬組織，被認為是巨大的成功。

據估計，有810萬觀眾於於去年9月3日（星期六）購買了3美元的電影票，根據美國電影院業主協會的數據，2022年的平均電影票價格為10.53美元；有鑑於去年取得的成功，第二屆的票價將以提升1美元的價格回歸。

相較於去年電影日片單較為薄弱，僅有阿湯哥主演的《壯志凌雲：獨行俠》較為熱門，今年除了有全球賣破紀錄的芭比、諾蘭的奧本海默，以及剛上映兩周的漫威全新英雄電影《藍甲蟲》。相關資訊可上全國電影日官網查詢，或者到Fandango售票網訂購。