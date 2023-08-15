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外州男子紐約襲亞裔夫婦 對仇恨犯罪不認罪

記者劉梓祁／紐約即時報導
波士頓男子詹森涉仇亞攻擊案。（市警提供）
波士頓男子詹森涉仇亞攻擊案。（市警提供）

一名外州男子月前被指在曼哈頓將一對亞裔夫婦認作華人施以襲擊，同時使用仇恨言論辱罵對方，隨後遭到警方逮捕，被控仇恨犯罪等罪名；曼哈頓地區檢察官辦公室15日宣布，正式對嫌犯提起訴訟，但被告表示不認罪。

根據市警(NYPD)，該案件發生於本年5月23日凌晨1時30分前後，來自波士頓的33歲嫌犯詹森(Marc Jensen)在曼哈頓韓國城(Korea-town)襲擊了一對亞裔夫婦，並發表種族主義言論。事發時，兩名39歲的韓裔受害者準備搭乘網約車，但卻遭陌生人詹森的攻擊和飛沫騷擾，導致一人摔倒在地並傷及多處。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)指，在詹森襲擊此用餐後等待回家的夫婦前，曾對他們使用了「充滿仇恨的」反華人言論，因此對受害者表示同情。被告詹森亦在15日出庭接受詢問，並被告知起訴決定。檢方表示，大陪審團已做出起訴決定，指控罪名包括兩項三級蓄意傷害仇恨犯罪和兩項二級惡性騷擾罪，後者為仇恨犯罪輕罪。

指控宣讀後，詹森對所有罪名表示不認罪；其代理律師曾要求法庭延長訴訟過程，以展開調查收集更多信息，但被法官德萊斯代爾(Althea Drysdale)以時間充裕為由拒接，認為案件需「盡可能快」(ASAP)審理。德萊斯代爾表示，詹森的下一出庭日為10月17日。

據報來自南波士頓海港區(South-Boston Seaport)的詹森，當日早於出庭時間約兩小時到達法庭，等候期間表情平穩，但不時嘆氣。

曼哈頓 仇恨犯罪 亞裔

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