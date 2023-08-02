華裔導演秦劍 獲世界華人影視「最佳劇本獎」

導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。(秦劍提供)

定居紐約長島的華人 電影導演秦劍7月在加拿大 溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。獲獎後秦劍表示，最大心願是能完成一波多折的「美國飛虎隊」電影拍攝完成，以告慰陳香梅女士在天之靈，也希望美中關係能恢復和諧。

世界第二屆華人影視獎，於7月10日至18日在加拿大溫哥華舉行，全球來自歐洲、美洲、澳洲、亞洲和中東等地區的126名代表，參加這次由「歐美影視協會」與「世界華人週刊」舉辦的活動，是海外華人影視界盛會。

原籍重慶，畢業於北京 電影學院的秦劍編導創作多種影視劇，曾任職於北京電影學院音像出版社、中國電影文化發展中心等，代表作有「黃埔情」、「中國遠征軍」、「史迪威將軍與中緬印戰場」等，倍受好評。1992年導演電視劇「黃埔情」在北京中央電視台播出後，應台灣「中國兩岸影藝協會」邀請訪問台灣，該劇台灣中華電視台播出。

2000年執導的作品 「史迪威將軍與中緬印戰場」，則由中央電視台中國國際電視總公司發行到美國、法國、韓國等歐美及東南亞地區。

秦劍表示，1998年來美參加洛杉磯電影展，有機會結識來參展的飛虎隊陳納德將軍夫人陳香梅女士，因為秦劍執導抗戰電影的豐富經驗，陳香梅有意請他導演「陳納德」電影，此後多次應邀去華府水門大廈寓所討論和創作劇本，到1999年完成劇本，正式展開籌拍工作。

但沒有想到此後拍攝過程，風波迭起。因為必須去飛虎隊戰鬥過的中國戰場實地拍攝，需通過層層嚴審，還遇上中國駐貝爾格勒大使館被美軍機轟炸事件、美中南海撞機事件、九一一事件等等，劇本在2005年，才正式獲核批。

秦劍表示，劇本確定後展開資金籌措，擇勘場址場景，分別在湖南芝江與貴州黃平縣(舊州鎮)之間選擇，最後更因拍攝資金斷鏈而不幸告停。秦劍說，攝制組當年在湖南芝江整整39天日夜不停，在沒有意外發生情況下，完成主要飛行任務的外景攝制工作，飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。