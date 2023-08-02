我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

華裔導演秦劍 獲世界華人影視「最佳劇本獎」

紐約訊
導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。(秦劍提供)
導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。(秦劍提供)

定居紐約長島的華人電影導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。獲獎後秦劍表示，最大心願是能完成一波多折的「美國飛虎隊」電影拍攝完成，以告慰陳香梅女士在天之靈，也希望美中關係能恢復和諧。

世界第二屆華人影視獎，於7月10日至18日在加拿大溫哥華舉行，全球來自歐洲、美洲、澳洲、亞洲和中東等地區的126名代表，參加這次由「歐美影視協會」與「世界華人週刊」舉辦的活動，是海外華人影視界盛會。

原籍重慶，畢業於北京電影學院的秦劍編導創作多種影視劇，曾任職於北京電影學院音像出版社、中國電影文化發展中心等，代表作有「黃埔情」、「中國遠征軍」、「史迪威將軍與中緬印戰場」等，倍受好評。1992年導演電視劇「黃埔情」在北京中央電視台播出後，應台灣「中國兩岸影藝協會」邀請訪問台灣，該劇台灣中華電視台播出。

2000年執導的作品 「史迪威將軍與中緬印戰場」，則由中央電視台中國國際電視總公司發行到美國、法國、韓國等歐美及東南亞地區。

秦劍表示，1998年來美參加洛杉磯電影展，有機會結識來參展的飛虎隊陳納德將軍夫人陳香梅女士，因為秦劍執導抗戰電影的豐富經驗，陳香梅有意請他導演「陳納德」電影，此後多次應邀去華府水門大廈寓所討論和創作劇本，到1999年完成劇本，正式展開籌拍工作。

但沒有想到此後拍攝過程，風波迭起。因為必須去飛虎隊戰鬥過的中國戰場實地拍攝，需通過層層嚴審，還遇上中國駐貝爾格勒大使館被美軍機轟炸事件、美中南海撞機事件、九一一事件等等，劇本在2005年，才正式獲核批。

秦劍表示，劇本確定後展開資金籌措，擇勘場址場景，分別在湖南芝江與貴州黃平縣(舊州鎮)之間選擇，最後更因拍攝資金斷鏈而不幸告停。秦劍說，攝制組當年在湖南芝江整整39天日夜不停，在沒有意外發生情況下，完成主要飛行任務的外景攝制工作，飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。

這次在多倫多得獎，但秦劍最大心願還是沒能交卷的電影「陳納德」，他說，飛虎隊事蹟所代表的是美中合作最具體象徵，也是「美中英雄為人類留下的和平遺產」。如今兩國關係緊張，他希望等待關係改善後，盡快重新啟動完成「陳納德」電影，作為美中兩國重啟新頁的獻禮，完成陳香梅女士遺願。 

電影中的飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。(秦劍提供)
電影中的飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。(秦劍提供)
秦劍執導的電視劇「戰火飛虎隊」受到好評。(秦劍提供)
秦劍執導的電視劇「戰火飛虎隊」受到好評。(秦劍提供)
紐約著名的華人影視導演秦劍近日在加拿大溫哥華獲得第二屆世界華人影視獎。這是紐約華...
紐約著名的華人影視導演秦劍近日在加拿大溫哥華獲得第二屆世界華人影視獎。這是紐約華人第一次獲此殊榮。 (秦劍提供)
導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲...
導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。 (秦劍提供)
2007年導演秦劍與陳香梅女士討論「陳納德」拍攝進度。(秦劍提供)
2007年導演秦劍與陳香梅女士討論「陳納德」拍攝進度。(秦劍提供)

華人 北京 加拿大

上一則

塔可鐘配料過少惹爭議 紐約男子怒告索償500萬

延伸閱讀

王菲大女兒竇靖童與同性導演結婚？ 兩人被爆曾共度情人節…

王菲大女兒竇靖童與同性導演結婚？ 兩人被爆曾共度情人節…
電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬

電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬
海報「過度恐怖」遭禁貼 賭王女兒道歉：電影驚慄10倍

海報「過度恐怖」遭禁貼 賭王女兒道歉：電影驚慄10倍
世界OnAir／給電影施魔法 跟特效師從「黑鏡」聊到AI

世界OnAir／給電影施魔法 跟特效師從「黑鏡」聊到AI

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成