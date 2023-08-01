芭比重獲新生 紐約婦人專收二手娃娃贈移民小孩

一名紐約婦人會將老舊的芭比娃娃改造後，送給當地的移民小孩。（美聯社）

電影「芭比 」（Barbie）近期上映，在全球掀起一股風潮。而在紐約，一名婦人正在賦予老舊芭比娃娃全新的價值。

居住在曼哈頓 東村（East Village）的拉肯（Barbara Lakin）每天在空閒的時間中改造被丟棄的芭比娃娃。她會親手清洗這些娃娃，耐心的梳理她們亂糟糟的頭髮，並為她們穿上自己設計的衣服。整個改造的過程極為耗時，拉肯估計一套衣服需花費兩個小時才能完成。

在大改造過後，拉肯會前往布萊恩公園（Bryant Park），在公園的捐贈中心將芭比送給住在庇護所的移民 小孩。她目前已經送出幾十隻娃娃了。

拉肯表示小女孩都很喜歡她改造的娃娃，然而她有一個小小的顧慮。「我目前能找到的老舊芭比都是白人，但最後這些金髮碧眼的娃娃會送給西裔的小女孩。」她說道，並表示人人都希望擁有一個長得像自己的芭比娃娃。

雖然芭比的發行商美泰兒（Mattel）曾出過許多不同種類的芭比，但想要找到膚色或髮色不同的娃娃不是一件容易的事情。拉肯希望最新的一波芭比熱潮能鼓勵更多人捐贈或出售他們手上的老舊芭比，並期待她能因此找到更適合送給移民小孩的娃娃。

在被問到是否打算靠改造芭比娃娃賺錢時，拉肯給出了否定的答案，並表示自己只是想要帶給更多人快樂。