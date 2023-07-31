三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力

湯瑪斯大腦內掌控右手及手指的區域被植入了五個微晶片。（Feinstein Institutes）

近期，一名四肢癱瘓的男子在人工智慧 （AI）的幫助下恢復了手部的行動力。

居住在長島 的湯瑪斯（Keith Thomas）三年前在泳池邊發生意外，因此喪失了頸部以下的知覺與行動力。這對湯瑪斯的日常生活造成了許多不便，也加重了他家人的負擔。

去年三月，湯瑪斯參與了一項臨床試驗，在經歷一場15小時的手術後，大腦內掌控右手及手指的區域被植入了五個微晶片 。他是全球第一個接受這項手術的人。

為確認微晶片被植入正確的位置，湯瑪斯在手術過程中曾被短暫的叫醒過。「他當時就可以感覺到自己的大拇指。」參與手術的醫生梅塔（Ashesh Mehta）說道。

這些晶片將湯瑪斯的大腦和脊髓與身體其他部位連結在一起，他想要動手指的話，只需要想像一個動作，晶片就會將他腦部的訊號傳到電腦內。透過人工智慧的分析，這些訊號會被解讀並傳遞給手部肌肉。

雖然一開始失敗了許多次，但經過長時間的復健與練習，湯瑪斯對過程也愈來愈熟練了。「我現在已經可以用手摸到下巴。」他高興的表示。

全球有超過一億人都飽受癱瘓之苦，而湯瑪斯成功的案例讓這些人看到了希望。

主導試驗的布頓（Chad Bouton）現在正在研究能否不用手術達成相同效果，他希望自己的實驗成果能夠造福世界各地的癱瘓者。