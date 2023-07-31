我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲100點 史指連升5月

今夏新冠確診增加 毒性不強…這些族群者仍勿鬆懈

三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力

世界新聞網／即時報導
湯瑪斯大腦內掌控右手及手指的區域被植入了五個微晶片。（Feinstein Institutes）
湯瑪斯大腦內掌控右手及手指的區域被植入了五個微晶片。（Feinstein Institutes）

近期，一名四肢癱瘓的男子在人工智慧（AI）的幫助下恢復了手部的行動力。

居住在長島的湯瑪斯（Keith Thomas）三年前在泳池邊發生意外，因此喪失了頸部以下的知覺與行動力。這對湯瑪斯的日常生活造成了許多不便，也加重了他家人的負擔。

去年三月，湯瑪斯參與了一項臨床試驗，在經歷一場15小時的手術後，大腦內掌控右手及手指的區域被植入了五個微晶片。他是全球第一個接受這項手術的人。

為確認微晶片被植入正確的位置，湯瑪斯在手術過程中曾被短暫的叫醒過。「他當時就可以感覺到自己的大拇指。」參與手術的醫生梅塔（Ashesh Mehta）說道。

這些晶片將湯瑪斯的大腦和脊髓與身體其他部位連結在一起，他想要動手指的話，只需要想像一個動作，晶片就會將他腦部的訊號傳到電腦內。透過人工智慧的分析，這些訊號會被解讀並傳遞給手部肌肉。

雖然一開始失敗了許多次，但經過長時間的復健與練習，湯瑪斯對過程也愈來愈熟練了。「我現在已經可以用手摸到下巴。」他高興的表示。

全球有超過一億人都飽受癱瘓之苦，而湯瑪斯成功的案例讓這些人看到了希望。

主導試驗的布頓（Chad Bouton）現在正在研究能否不用手術達成相同效果，他希望自己的實驗成果能夠造福世界各地的癱瘓者。

晶片 人工智慧 長島

上一則

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

延伸閱讀

梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？

梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？
84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年

84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年
酷熱「摧毀經濟」美國恐年損千億元生產力

酷熱「摧毀經濟」美國恐年損千億元生產力
足球／皇馬與AC米蘭友誼賽 ESPN球評鏡頭前昏倒

足球／皇馬與AC米蘭友誼賽 ESPN球評鏡頭前昏倒

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
美國公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。(記者高雲兒／攝影)

公民考試變難 華裔長者入籍意願低

2023-07-24 13:26

超人氣

更多 >
10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」
法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿