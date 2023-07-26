紐約市27日、28日溫度破百 全市避暑中心將開放

紐約市27日(周四)起將迎來高溫天氣，27日、28日(周五)的最高溫度預計分別達到102度和103度。(美聯社)

紐約市 27日(周四)起將迎來高溫 天氣，全市五區氣溫均將超過90度，其中27日、28日(周五)的最高溫度預計分別達到102度和103度；市應急管理局(Department of Emergency Management)和衛生局(Department of Health)26日向市民發出避暑通知，全市避暑中心將從27日至29日(周六)開放，公共泳池也將延長運營時間。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，市民應對即將到來的高溫天氣做好充足準備，「我們不能低估高溫帶來的影響，因此我們將開放避暑中心供市民納涼，市民也可以登錄網站NYC.gov/beattheheat尋找更多避暑資源；請關照身邊的長者鄰居，注意補水。」

根據現有規定，若氣溫預計連續兩日以上超過95度，或單日氣溫超過100度，市府就須開放避暑中心；市府表示，全市五區的避暑中心將於27日至29日開放，地點於去年相比或有變化，民眾可撥打311查詢，市府也將於26日晚啟動避暑中心線上查詢網站。此外，市府也和寵物業者Petco合作，開放允許寵物進入的避暑中心，民眾可在避暑中心查詢網站上查看。

同時，紐約市室外公共游泳池現已開放，而從27日至29日，公園局旗下所有室外游泳池將延長運營時間一小時，至晚8時；民眾仍須遵守泳池規則，穿泳衣、自行攜帶毛巾，並看管好隨身物品，更多資訊可登錄nyc.gov/parks/pools。

此外，公園局也在全市各社區部署有避暑資源，如噴泉、飲水機、樹蔭乘涼地點頭等，民眾可登錄網站https://reurl.cc/RzgQrx查詢。高溫期間，市社會服務局也將發出紅色預警，全市遊民 所均可接納任何遊民避暑。

市府提醒，高溫天氣中若室內場所無空調，最容易引起死亡事件；市衛生局建議市民，每日起碼啟動空調幾小時，保持涼爽，外出避免被太陽直射，日間也應避免戶外劇烈活動，可選擇日出前運動；從事戶外工作的民眾應注意補水和休息，即便未感覺口渴也應每15分鐘飲水一次；如果出現呼吸困難、心跳過速、眩暈、意識模糊、噁心嘔吐等緊急狀況，請撥打911求助。