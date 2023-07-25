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布碌崙地鐵槍手9月量刑 面臨至少31年刑期

記者顏潔恩／紐約即時報導
槍手詹姆斯。(美聯社)
槍手詹姆斯。(美聯社)

涉嫌在去年的布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵濫射的槍手詹姆斯(Frank James)，今年1月針對恐怖襲擊的聯邦罪名認罪，對槍擊案件負責；最新消息透露，他將於9月出庭接受量刑，依照檢方的建議，刑期至少從31年起跳。

2022年4月12日，詹姆斯身在前往曼哈頓方向的N線車廂內，在途經日落公園的36街地鐵站時釋放煙霧彈，隨即朝著乘客開槍，30發子彈中共有10發擊中乘客，未造成任何人死亡；詹姆斯被捕後，原先並不認罪，直到今年1月突然改變證詞，對十項恐怖主義罪行、一項暴力犯罪中開槍罪名認罪。

「詹姆斯冷血地濫射無辜的布碌崙地鐵通勤客，給城市製造恐慌」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，他的認罪意味著承認自己給社會造成的恐懼和痛苦；檢方一開始預測此案將糾葛數年之久，但在槍手認罪之後，推進審理進度。

而在槍擊發生前，詹姆斯已經在YouTube頻道上發布數十個視頻，大談種族、暴力、以及他與精神疾病的戰鬥；詹姆斯說：「我應該得到一把槍，然後開槍」，並曾提及希望大規模槍擊事件持續發生，極具暴力傾向。

檢方表示，他們將為63歲的詹姆斯提出很長的刑期，要求判處至少31年監禁，餘生都會在牢房裡度過；他將在9月28日返回聯邦法院出庭接受量刑，辯護律師目前沒有就量刑建議置評。

地鐵站 槍擊 日落公園

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