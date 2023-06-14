紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

一名華裔 居民反映，近日在大學點、白石鎮地區購物中心停車場內，於光天化日之下被多位少女搶劫和偷竊，雖未有損失，但他對周邊治安略感失望，為華人 安全憂心，希望店家可以設立保全來保障治安。

談起12日下午的經歷，Jimmy仍然感到震驚，5時30分下班的他來到位於白石鎮20大道大學點購物中心的BJ's Wholesale超市購物，購物結束到停車場時，一個高大的14、15歲非洲裔女孩慢慢靠近他，然後她徑直走到Jimmy購物車旁邊，先拿起一袋洗衣粉，被Jimmy大聲喝止，她又拿起一盒藍莓，又被Jimmy大聲制止，於是女孩將物品放下，狠狠地瞪了Jimmy一眼，並嫌惡地吐了一口口水，「就好像疫情期間被歧視的那些亞裔 一樣」。

警覺的Jimmy迅速將物品放到車後備箱，在他鎖上車去歸還推車時，竟發現該女孩跑去試圖開他的車門，甚至往裡面張望。後來Jimmy發現該女孩並不是「單人作戰」，而是「團夥作戰」，兩名看起來也不過14、15歲的白人女孩子在停車場大搖大擺地晃來晃去，「她們就看那些好車有什麼東西，然後就嘗試拉車門」。

據Jimmy描述，其中一個白人女孩拉開一輛亞裔男子的車，並試圖拿走放在駕駛位的錢包，亞裔男子當即開始訓斥她，「後來好像他給了那個女孩子一點錢才罷休」。Jimmy後來嘗試聯繫超市客戶部門，卻一直沒有接通電話，「偌大的停車場，一個看管的人都沒有」。

Jimmy因為沒有損失，所以沒有報警。此番經歷，也讓在白石鎮工作多年的他感到治安的每況愈下，「雖然知道皇后區治安不好，但是白石鎮一直比較安穩」，他介紹，白石鎮是華人聚居區，而他周一光顧的超市也是華人和亞裔消費居多，那三個女孩也似乎也喜歡對亞裔下手。