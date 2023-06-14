紐約市穩租公寓擬漲7% 房東仍不滿 促市府漲更多

紐約市曼哈頓華埠穩租公寓多，預計將受租金漲價新規極大波及。（記者張心／攝影）

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)近日對租金穩定公寓(rent-stabilized units)續租金漲幅召開公聽會，計畫一年期租約漲5%、兩年期租約漲7%，房東 以維護成本飆升為由「施壓」市府繼續提價。

全市租金穩定公寓近年來調價頻繁。去年10月1日，紐約市租金督導委員會推出新規，將全市租金穩定公寓的一年期租約漲幅設為3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；據統計，全市有將近200多萬名市民受到影響。

今年4月，紐約市租金督導委員再次提出租金穩定公寓漲幅建議，打算將一年期租約漲幅設為2.7%至4.5%、兩年期租約漲幅定在4.3%至9%。此舉遭到租客 和法律援助組織的強烈反對，於是市租金督導委員在本月13日的公聽會中，將最高漲幅控制在7%。

然而，房東們在公聽會上對此表達強烈不滿，認為租金大幅提升迫在眉睫，房東們維護房屋的開支正隨著通膨不斷增長。「近年來，由於房產稅的上漲，保險費和維修成本的增加，我們運營房屋的費用大幅提升。」房東王Jacqueline指出，「成本的增加導致我們無法提供租客需要的租房服務。」

房產中介Seth Glasser表示，租金必須上漲，這不僅是維護房東利益，也是為了租客，「房租上漲幫助了房東，能夠為維護和改善投入更多資金，進而極大的改善租客的生活條件。」

但這遭到了租戶、民代和法律援助組織的反對。州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)認為，今年應該凍結租金，每增加1%的房租都意味著有更多的租客被驅逐。紐約法律援助處(Legal Aid Society)民事律師霍爾德(Adriene Holder)也指出，一旦穩租房漲租，可能對弱勢族群產生「毀滅性」影響。

紐約市租金督導委員會的最終投票將於21日舉行，如果提議獲批，新規將於10月1日生效。