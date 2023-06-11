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紐約市將大幅提高使用應用程序的餐館外賣郎小時工資

記者胡聲橋／紐約即時報導
華人為主力的國際外賣郎聯盟在市政廳前，要求Uber等訂餐平台改變管理規則、維護華人權利。(本報檔案照)
華人為主力的國際外賣郎聯盟在市政廳前，要求Uber等訂餐平台改變管理規則、維護華人權利。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)和市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)11日宣布，紐約市為使用應用程序的餐館外賣郎設定了最低工資。這一法規實施後，目前平均小時工資為7.09元的6萬多名餐館外賣郎的小時工資將至少提高到19.96元。

這個工資標準7月12日生效時，外賣郎的小時工資首先將提高到17.96元，2025年4月1日，分階段實施完成時，小時工資將增加到19.96元。這個工資標準還將每年根據通貨膨脹進行調整。只要工人的小時工資達到19.96元的最低工資標準，餐館可以根據應用程序，選擇按里程或工作時間為外賣郎支付報酬，或者制定自己的薪酬標準。

市消費者和勞工保護局是在仔細考慮了公眾評議期間提交的各種意見後，才最後確定了餐館外賣郎的工資水平，決定大大增加其小時工資。這個工資標準還考慮到，作為獨立的承包商，外賣郎要自付各種費用，沒有工人的賠償保險，沒有帶薪休假，而且必須支付更多的醫療保險和社會保險費。

亞當斯市長說，外賣郎是紐約市最努力工作的一群人，現在我們要為他們提供服務。這個新的最低工資標準，每小時增加了近13元，將保證這些外賣郎和他們的家庭能夠謀生，獲得更大的經濟穩定，並有助於保持紐約餐飲業的繁榮。

醫療保險 亞當斯 紐約市

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